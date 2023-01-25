Названо чотири знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують своїм половинкам

Близнюкам, Леву, Скорпіону та Стрільцю складно залишатися вірними одному партнерові

Деякі знаки Зодіаку не можуть жити без зрад, схильність до цього показана в їхньому гороскопі. Астрологи виділяють чотири представники зодіакального кола, які найбільш схильні до зради своїх половинок. Цим людям непросто перебувати в одних стосунках довгий час. Вони можуть зважитися на зраду навіть через нудьгу.

За словами астрологів, найчастіше зраджують такі знаки Зодіаку — Близнюки, Лев, Скорпіон і Стрілець. До цього їх підштовхують певні риси характеру, що відповідають їхньому сузір’ю. Проте йдеться лише про тенденцію, тобто необов’язково кожен представник цих знаків виявиться невірним.

Близнюки

Близнюки зраджують лише з однієї причини: від нудьги, йдеться в матеріалі yourtango. Якщо ви не можете зацікавити Близнюка або загрузли в рутині, то найчастіше він піде і шукатиме щось нове. Справа не стільки в тому, що Близнюки хочуть або люблять обманювати, скільки в тому, що мають особливі бажання. Якщо ви інтуїтивно не розумієте потреби цього знака, він знайде того, хто це зробить. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Лев

Лев вимагає, щоб з ним поводилися так, ніби світ обертається навколо нього, і не слухатиме, якщо ви скажете протилежне. У відносинах цей знак чекає на велику кількість любові та подарунків. Якщо ваша прихильність почне згасати, хай навіть трохи, Лев може поглядати на всі боки. Що чекає на Лева сьогодні, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Скорпіон

Скорпіон сумно відомий пристрасною та сексуальною натурою, і вона не зникає, навіть коли цей знак перебуває у стосунках. Не фанат зобов’язань, особливо тому, що йому подобається ділитися любов’ю. Скорпіон зраджує, коли все стає занадто серйозним або коли починає відчувати, що все вже не таке пристрасне, як раніше. Навіть вступивши в нові відносини, він може не залишити свої інші випадкові зв’язки відразу. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дивіться на сайті.

Стрілець

Стрілець завжди шукає веселощів й азарту у своїх стосунках, будь ви з ним кілька тижнів або кілька років. Він очікує, що все залишиться легким і ні до чого не буде зобов’язувати, навіть якщо йдеться про справді серйозні стосунки. Коли речі стають занадто тісними, замкнутими чи нав’язливими, Стрілець почне шукати розваги в іншому місці. Спочатку це може бути безневинно — просто хтось шукає нового друга — але це може швидко перетворитися на щось романтичне. З гороскопом для Стрільця на сьогодні ознайомтесь на сайті.

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