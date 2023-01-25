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Названо чотири знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують своїм половинкам

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Серед зрадників чотири знаки Новина оновлена 25 січня 2023, 16:50
Серед зрадників чотири знаки. Фото pexels.com

Близнюкам, Леву, Скорпіону та Стрільцю складно залишатися вірними одному партнерові

Деякі знаки Зодіаку не можуть жити без зрад, схильність до цього показана в їхньому гороскопі. Астрологи виділяють чотири представники зодіакального кола, які найбільш схильні до зради своїх половинок. Цим людям непросто перебувати в одних стосунках довгий час. Вони можуть зважитися на зраду навіть через нудьгу.

За словами астрологів, найчастіше зраджують такі знаки Зодіаку — Близнюки, Лев, Скорпіон і Стрілець. До цього їх підштовхують певні риси характеру, що відповідають їхньому сузір’ю. Проте йдеться лише про тенденцію, тобто необов’язково кожен представник цих знаків виявиться невірним.

Близнюки

Близнюки зраджують лише з однієї причини: від нудьги, йдеться в матеріалі yourtango. Якщо ви не можете зацікавити Близнюка або загрузли в рутині, то найчастіше він піде і шукатиме щось нове. Справа не стільки в тому, що Близнюки хочуть або люблять обманювати, скільки в тому, що мають особливі бажання. Якщо ви інтуїтивно не розумієте потреби цього знака, він знайде того, хто це зробить. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Лев

Лев вимагає, щоб з ним поводилися так, ніби світ обертається навколо нього, і не слухатиме, якщо ви скажете протилежне. У відносинах цей знак чекає на велику кількість любові та подарунків. Якщо ваша прихильність почне згасати, хай навіть трохи, Лев може поглядати на всі боки. Що чекає на Лева сьогодні, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Скорпіон

Скорпіон сумно відомий пристрасною та сексуальною натурою, і вона не зникає, навіть коли цей знак перебуває у стосунках. Не фанат зобов’язань, особливо тому, що йому подобається ділитися любов’ю. Скорпіон зраджує, коли все стає занадто серйозним або коли починає відчувати, що все вже не таке пристрасне, як раніше. Навіть вступивши в нові відносини, він може не залишити свої інші випадкові зв’язки відразу. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дивіться на сайті.

Стрілець

Стрілець завжди шукає веселощів й азарту у своїх стосунках, будь ви з ним кілька тижнів або кілька років. Він очікує, що все залишиться легким і ні до чого не буде зобов’язувати, навіть якщо йдеться про справді серйозні стосунки. Коли речі стають занадто тісними, замкнутими чи нав’язливими, Стрілець почне шукати розваги в іншому місці. Спочатку це може бути безневинно — просто хтось шукає нового друга — але це може швидко перетворитися на щось романтичне. З гороскопом для Стрільця на сьогодні ознайомтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, на яких знаків Зодіаку незабаром очікує доленосна зустріч. Щастя прийде до трійки зодіакальних персонажів.

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#Близнюки (знак зодіаку) #Лев (знак зодіаку) #Скорпіон (знак зодіаку) #Стрілець (знак зодіаку)