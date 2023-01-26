Гороскоп на 27 січня: на когось чекають приємні новини, а на когось початок бурхливого роману

Оптимістичний настрій допоможе швидко подолати будь-які обов’язки.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Активний та плідний день. Конкуренти чи друзі заразять вас азартом, чи несподівана новина додасть натхнення. Ці сплески ентузіазму будуть нетривалими, тому використовуйте свій настрій для продуктивної роботи. Реалістично оцінюйте обсяг роботи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Спробуйте підлаштуватися під обставини, і ваш день пройде спокійно та плідно. Дивіться на всі боки, шукайте знаки долі. Такі підказки особливо допоможуть, якщо ваша робота пов’язана з учительською діяльністю, вивченням мов, керуванням автотранспортом або переговорами. Додамо, що на Тельців чекає неймовірне багатство в лютому-2023.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

За можливості присвятіть день відпочинку. Не варто займатися тяжкою фізичною роботою, але й пасивного спокою варто уникати. Зверніть увагу близьким людям: дітям, сім’ї, партнеру, друзям. Вони очікують від вас поради чи допомоги та хочуть поділитися своїми планами. Можлива зустріч із важливою людиною.

Рак (22 червня — 22 липня)

Події, що недавно відбулися, можуть нагадати про себе і мати продовження. Можливо, у вашому оточенні з’являться нові люди (колеги, учні) і доведеться вносити зміни до звичного ритму дня. Намагайтеся уникнути перенапруги на роботі, простіше дивіться на неприємності.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Буде складно зосередитись у потоці новин або знайти та запам’ятати потрібну інформацію. Леви можуть знайти натхнення в якійсь новій сфері або новій людині, проте не варто покладати на нього надто великі надії. Корисно вийти з дому чи офісу та провести час на повітрі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Якщо є можливість, візьміть вихідний та проведіть його вдома. Зірки радять Дівам 27 січня проявляти мінімум активності, уникати важкої фізичної роботи та обмежити контакти з людьми. Зробіть необхідні щоденні справи та проведіть залишок дня спокійно та спокійно.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вдалий та легкий день для Терезів. Справи вирішаться швидко, ви отримаєте задоволення від роботи. Надійде багато цікавих пропозицій, колеги підтримають ваші ідеї. У тих, хто не полягає у відносинах, 27 січня можливий початок любовного роману. Спілкування з людьми будь-якого рівня буде плідним.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо у вас заплановані зустрічі або важливі переговори на ранок, налаштуйтеся на серйозний лад: розв'язувати всі питання легко та швидко, швидше за все, не вдасться. Відкладати справи на потім не варто, підійдіть до цього відповідально, виявіть свої ділові якості і на вас чекає успіх. А ви знали, що Скорпіони — найнедовірливіший знак Зодіаку ?

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Добрий сприятливий день. Навіть складні заплутані справи Стрільцям вдасться закінчити швидко та вчасно. Знайомства будуть цікавими та приємними. Ви знайдете нових ділових партнерів, познайомитеся із впливовими людьми. У другій половині дня доведеться розв'язувати організаційні питання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Спілкуватися з людьми буде легко та приємно. Інтуїція підкаже вам, як завести розмову або направити її в потрібне річище. Робочі питання швидко вирішаться за допомогою переговорів. У другій половині дня Козерогам доведеться бути наполегливішими для досягнення своїх цілей. Вечір проведіть у спокійній обстановці.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ви зможете зачарувати будь-кого: чарівність Водоліїв допоможе завести нові потрібні та цікаві знайомства, отримати необхідну допомогу від навколишніх. Однак не поспішайте на неї погоджуватися, може, від вас попросять щось натомість. Хороший день для навчання чи отримання нової інформації. До речі, жінки-Водолії дуже успішні в житті.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ваш ораторський талант та вміння переконувати допоможуть при публічних виступах чи на світських заходах. Риби часто будуть у центрі уваги. Короткі поїздки будуть плідними. У сімейних відносинах на вас чекають приємні події та звістки. Запросіть гостей.