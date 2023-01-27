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Гороскоп на 28 січня: на когось чекає візит гостей, а на когось приємна подорож

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Гороскоп на 28 січня 2023 року
Гороскоп на 28 січня 2023 року. Фото Телеграф

Для вас день буде успішним, якщо виявити рішучість та наполегливість.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Скромність не буде корисною: розповідайте про свої досягнення та здібності оточуючим, хвалиться перемогами. Чим більше людей знатимуть про ваші успіхи, тим вище ваш шанс отримати вигідну пропозицію та розпочати новий етап у своєму житті. Зміни також зачеплять і фінансовий стан Овнів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Поступово вмикайтесь у робочий процес, спокійно проведіть ранок, а всі важливі справи перенесіть на другу половину дня. Великі покупки 28 січня варто відкласти, але невеликі речі можна сміливо купувати. Не давайте обіцянок; буде складно їх виконати. Увечері можливий приємний сюрприз. Додамо, що на Тельцов чекає неймовірне багатство в лютому-2023.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Взаєморозуміння та доброзичливий настрій притаманні Близнюкам на початку дня, тому призначайте переговори чи співбесіду на цей час. Також ваша чарівність допоможе завоювати симпатії навколишніх, і вони охоче допомагатимуть вам. Можливо, ви знайдете нове джерело доходу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий та вдалий день. Ракам буде супроводжувати успіх у справах, їхня завзятість і цілеспрямованість будуть винагороджені. Ви отримаєте підтримку впливових людей або знайдете нових партнерів для розширення бізнесу. Виділіть час, щоб відпочити та поспілкуватися з коханими людьми.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У вас не бракує союзників і помічників. Багато хто захоче розділити вашу точку зору та підтримати починання. Якщо Леви віддадуть перевагу індивідуальній роботі, то і тут зірки обіцяють їм успіх і швидке розв'язання всіх питань. Вдалі збіги допоможуть укласти вигідні угоди. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не починайте нових і важливих справ доки не поговоріть зі старшими чи досвідченими людьми. Можливо, ваш план має вади, яких ви поки не бачите. Усі непорозуміння чи неприємності на роботі потрібно швидко з’ясовувати. Є шанс повернути дорогу людину, якщо ви були в сварці.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Весь день вам доведеться працювати у прискореному режимі, що не завжди комфортно та корисно для робочого процесу. Утворювані ситуації потребують нового підходу та нестандартного мислення; Використовувати тут свій старий досвід буде нераціонально. Використовуйте інтуїцію у любовних стосунках.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У будь-якій складній ситуації зберігайте спокій та тверезий розум. Так ви зможете швидко розв'язувати проблеми і не допустити помилок. Партнери або союзники, які з’являться, можуть стати вашими хорошими друзями. Увечері можлива приємна романтична зустріч. До речі, у січні Скорпіонів накриє хвилею успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

З самого ранку у вас буде багато справ та нагальних питань. Енергія зараз на високому рівні, і впоратися з усією роботою не становитиме для Стрільців праці. Незаплановані поїздки будуть вдалими та цікавими. Після обіду виділіть час на відпочинок: перенапруга негативно вплине на самопочуття.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Спілкування буде корисним і приємним. Розкажіть навколишнім про свої таланти, поділіться цікавими думками. Ваша чарівність зможе підкорити будь-кого. Якщо відносини були складними, 28 січня хороший день зробити перезавантаження і перейти на новий рівень. Не засмучуйтеся через дрібниці.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий та емоційно комфортний день. Старі друзі нагадають про себе і зустрічі з ними принесуть вам радість. Нові знайомі можуть долучити вас до знань або заняття, яке здасться незвичайним. Корисно підбити попередні підсумки та зробити роботу над помилками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Перша половина дня очікується спокійною та розслаблювальною. Можна помріяти чи обговорити з близькими ваші спільні плани. Пропозиції будуть вигідними та цікавими, їх варто розглянути. Друга половина дня підходить для навчання та отримання потрібної інформації. Увечері до вас можуть зненацька заглянути гості.

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