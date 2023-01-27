Гороскоп на 28 січня: на когось чекає візит гостей, а на когось приємна подорож

Для вас день буде успішним, якщо виявити рішучість та наполегливість.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Скромність не буде корисною: розповідайте про свої досягнення та здібності оточуючим, хвалиться перемогами. Чим більше людей знатимуть про ваші успіхи, тим вище ваш шанс отримати вигідну пропозицію та розпочати новий етап у своєму житті. Зміни також зачеплять і фінансовий стан Овнів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Поступово вмикайтесь у робочий процес, спокійно проведіть ранок, а всі важливі справи перенесіть на другу половину дня. Великі покупки 28 січня варто відкласти, але невеликі речі можна сміливо купувати. Не давайте обіцянок; буде складно їх виконати. Увечері можливий приємний сюрприз. Додамо, що на Тельцов чекає неймовірне багатство в лютому-2023.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Взаєморозуміння та доброзичливий настрій притаманні Близнюкам на початку дня, тому призначайте переговори чи співбесіду на цей час. Також ваша чарівність допоможе завоювати симпатії навколишніх, і вони охоче допомагатимуть вам. Можливо, ви знайдете нове джерело доходу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий та вдалий день. Ракам буде супроводжувати успіх у справах, їхня завзятість і цілеспрямованість будуть винагороджені. Ви отримаєте підтримку впливових людей або знайдете нових партнерів для розширення бізнесу. Виділіть час, щоб відпочити та поспілкуватися з коханими людьми.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У вас не бракує союзників і помічників. Багато хто захоче розділити вашу точку зору та підтримати починання. Якщо Леви віддадуть перевагу індивідуальній роботі, то і тут зірки обіцяють їм успіх і швидке розв'язання всіх питань. Вдалі збіги допоможуть укласти вигідні угоди. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не починайте нових і важливих справ доки не поговоріть зі старшими чи досвідченими людьми. Можливо, ваш план має вади, яких ви поки не бачите. Усі непорозуміння чи неприємності на роботі потрібно швидко з’ясовувати. Є шанс повернути дорогу людину, якщо ви були в сварці.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Весь день вам доведеться працювати у прискореному режимі, що не завжди комфортно та корисно для робочого процесу. Утворювані ситуації потребують нового підходу та нестандартного мислення; Використовувати тут свій старий досвід буде нераціонально. Використовуйте інтуїцію у любовних стосунках.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У будь-якій складній ситуації зберігайте спокій та тверезий розум. Так ви зможете швидко розв'язувати проблеми і не допустити помилок. Партнери або союзники, які з’являться, можуть стати вашими хорошими друзями. Увечері можлива приємна романтична зустріч. До речі, у січні Скорпіонів накриє хвилею успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

З самого ранку у вас буде багато справ та нагальних питань. Енергія зараз на високому рівні, і впоратися з усією роботою не становитиме для Стрільців праці. Незаплановані поїздки будуть вдалими та цікавими. Після обіду виділіть час на відпочинок: перенапруга негативно вплине на самопочуття.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Спілкування буде корисним і приємним. Розкажіть навколишнім про свої таланти, поділіться цікавими думками. Ваша чарівність зможе підкорити будь-кого. Якщо відносини були складними, 28 січня хороший день зробити перезавантаження і перейти на новий рівень. Не засмучуйтеся через дрібниці.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий та емоційно комфортний день. Старі друзі нагадають про себе і зустрічі з ними принесуть вам радість. Нові знайомі можуть долучити вас до знань або заняття, яке здасться незвичайним. Корисно підбити попередні підсумки та зробити роботу над помилками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Перша половина дня очікується спокійною та розслаблювальною. Можна помріяти чи обговорити з близькими ваші спільні плани. Пропозиції будуть вигідними та цікавими, їх варто розглянути. Друга половина дня підходить для навчання та отримання потрібної інформації. Увечері до вас можуть зненацька заглянути гості.