Найвдаліший час для планування поїздок і зміни іміджу: астролог назвала дати для кожного знака Зодіаку

Скрізь, де вам потрібно далеко поїхати від дому – ці дати будуть актуальними

Кожного року ми стараємось планувати певні дії, пов'язані з нашим способом життя, роботою, родиною та іншими життєвими обставинами. В більшості випадків з нами трапляється щось неочікуване, що змушує переглянути пункти з плану на 12 місяців вперед. Щоб не упустити свій щасливий шанс на покращення життя, варто знати найвдаліші дати для впровадження своїх маленьких або великих забаганок цього року.

Український астролог Олена Олійник назвала вдалі дати для кожного знака Зодіаку для реалізації задуманого у 2023 році. В ці місяці добре переїжджати, їздити на відпочинок, робочі відрядження, змінювати імідж, зачіску чи оновлювати гардероб.

ОВНИ – з 23 вересня по 22 жовтня.

ТЕЛЬЦІ – з 23 жовтня по 22 листопада.

БЛИЗНЮКИ – з 22 листопада по 22 грудня.

РАКИ – з 22 грудня по 19 січня.

ЛЕВИ – з 19 січня по 19 лютого.

ДІВИ – з 19 лютого по 20 березня.

ТЕРЕЗИ — з 21 березня по 21 квітня.

СКОРПІОНИ – з 20 квітня по 21 травня.

СТРІЛЬЦІ – з 21 травня по 21 червня.

КОЗЕРОГИ – з 22 червня по 22 липня.

ВОДОЛІЇ – з 23 липня по 23 серпня.

РИБИ – з 23 серпня по 23 вересня.

Скрізь, де вам потрібно далеко поїхати від дому – ці дати будуть актуальними, підкреслює астролог. Зміна іміджу чи від’їзд допоможе компенсувати можливі проблеми у стосунках з близькими людьми чи тими, з ким живете або працюєте під одним дахом.

Якщо немає змоги кудись поїхати з дому хоч на кілька днів, то на користь піде перестановка в домі, генеральне прибирання чи ремонт. Також в цей період добре змінювати свій режим дня та щоденну рутину.

За кілька тижнів до цих періодів ваша енергія почне збільшуватися і добре б спланувати, на що ви важливе зможете її витратити, коли період почнеться. Після закінчення місяця ваші життєві сили будуть значно меншими і треба буде більше часу на відновлення.

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