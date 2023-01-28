Гороскоп на 29 січня: день, який підходить для відпочинку та зміни обстановки

Постарайтеся вибрати справи на день, які вам цікаві чи приносять задоволення.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Для вас день буде успішним, якщо виявити рішучість та наполегливість. Овнам багато вдасться зробити завдяки високому рівню енергії та бадьорому настрою. Залишіть час для себе та спілкування з близькими. Гарний період для довгострокового планування. Увечері сходіть у спа-центр.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Прислухайтеся до своєї інтуїції, якщо доведеться розв'язувати фінансові питання чи організовувати правочини з майном. Спілкування з колегами або бізнес-партнерами в неформальній обстановці буде цікавим і продуктивним. Вечір добре провести у суспільстві близьких, поговорити. Додамо, що на Тельців чекає неймовірне багатство в лютому-2023.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ранок чудово підходить для ділових та особистих зустрічей, для спілкування та обговорення різних питань. Після обіду зробити це буде важче, виникнуть розбіжності та напружені ситуації. Гарний час для походу магазинами. Речі, куплені цього дня, довго радуватимуть.

Рак (22 червня — 22 липня)

Робочий настрій та націленість на результат допоможуть Ракам виконати всі намічені на цей день справи. У складній ситуації не засмучуйтеся і не злитесь, а вибирайте оптимальний вихід зі становища. Зустрічі з новими людьми будуть корисними для майбутньої кар’єри. Займіться здоров’ям.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Час до обіду вдалий для запланованих справ. Потім емоційне тло погіршиться, і можливість виникнення конфліктів зросте. Також не рекомендується здійснювати поїздки у другій половині дня. Ваші нові знайомі можуть поділитись важливою та цікавою інформацією.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Радісні звістки принесе Дівам недільний ранок. Якщо ви планували зробити покупки, зробіть це до обіду. Обговорення, дискусії чи переговори краще також провести у першій половині дня. До вечора ваша недовірливість і образливість зростуть, і буде складніше ладнати з навколишніми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

29 січня важливо сконцентруватися на питаннях, які ви зможете вирішити швидко та успішно. Це підніме ваш бойовий дух і не дасть підстав сумніватися у своїх силах. Уникайте сварок чи дратівливих чинників, обережно ставтеся до витрат. Незвичайні ідеї стануть вам у пригоді в майбутньому.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Створюйте собі позитивний настрій своїми силами. Думайте про хороше, будуйте плани та займайтеся речами, які приносять радість. Після обіду Скорпіони можуть отримати несподіваний прибуток. Не піддавайтеся зневірі та проведіть вечір у веселій обстановці. А ви знали, що Скорпіони — найнедовірливіший знак Зодіаку ?

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Доведеться напружено працювати, перемикаючись з однієї справи на іншу. Стрільцям подобається така активність, вони можуть виконати великий обсяг роботи. Спілкування 28 січня буде плідним та цікавим, ви познайомитеся з потрібними людьми, добре проведете час.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Домашні турботи з близькими особливо вдаватимуться Козерогам. Загальні цілі та ідеї допоможуть вам порозумітися. Ці спільні заняття принесуть задоволення і, можливо, надихнуть вас на якісь цікаві проєкти. Виявіть терпіння у спілкуванні з друзями, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вам належить виступити в ролі миротворця. Врегулювання суперечок та запобігання сварок легко вдаються Водоліям. Багато хто буде просити у вас поради чи допомоги. Є шанс отримати несподіваний прибуток чи премію. Увечері відпочиньте та розслабтеся, інакше ваш настрій зіпсується. До речі, жінки-Водолії дуже успішні в житті.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Знайдіть собі заняття, інакше ви поринете в меланхолію, і псуватимете настрій і собі, і навколишнім. Корисно змінити обстановку, сходити у гості чи просто погуляти у парку. Гарний настрій та оптимістичний погляд на світ повернуть вам бажання діяти та спілкуватися.