Повня 5 лютого: що не можна робити в цей день, щоб не відлякати удачу

Успіхів в азартних іграх це явище точно не принесе

Друга повня 2023 року відбудеться вже цієї неділі. Саме 5 лютого о 20:28 за київським часом супутник Землі зійде на небі, і під його впливом опиняться всі представники зодіакального кола. Так вважають астрологи.

Повня 5 лютого відкриє багато нових можливостей, пише видання "Клубер". Саме в цей час можна планувати своє життя, сферу діяльності. Також присутні в повню і заборони, яких варто дотримуватися, щоб удача не залишила вас.

Що не можна робити в Повню 5 лютого

Сваритися і конфліктувати, скандалити, влаштовувати сцени ревнощів, пліткувати — всі ці дії призведуть до псування стосунків.

Вживати речовини, що змінюють свідомість та самопочуття, зокрема варто відмовитись від алкоголю та куріння, щоб не потрапити у неприємності.

Намагатися зачати дитину. За прикметами цього дня, вагітність проходитиме неспокійно.

Брати участь в азартних іграх, ставках, біржових спекуляціях, обманах. У цю повню є великий ризик обрости проблемами із законом.

Раніше астрологи розповіли, коли можна планувати поїздки та зміну іміджу у 2023 році. Вдалі дати для кожного знака Зодіаку для реалізації задуманого.