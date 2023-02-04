Гороскоп на 5 лютого: вдалий день, щоб кинути шкідливі звички і не зупинятися на досягнутому

Когось зі знаків Зодіаку зірки запросять до вирішення нестандартної ситуації

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготувала знакам Зодіаку повня і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам не варто боятись планувати. 5 лютого вам корисно буде поміркувати про те, що станеться найближчими днями. Намагайтеся спілкуватися з оточуючими і надавати їм допомогу — у боргу вони не залишаться. Будьте самодостатніми та цінуйте те, що у вас є.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Неділя 5 лютого — хороший день, щоб почати боротися зі шкідливими звичками. У цей час вам дуже щаститиме, але краще не думати, що це везіння нескінченне. Головне пам’ятати, що у всьому треба знати міру. Можна робити великі придбання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не виключено, що Близнюкам захочеться цієї неділі все кинути і здатися, але астрологи рекомендують не зупинятися на досягнутому — продовжувати шлях без страхів і сумнівів. Нічні світила на вашому боці. Увечері будуть корисні нові знайомства. До речі, Близнюки — щасливчики лютого 2023 року.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам варто присвятити неділю 5 лютого роботі та віддати весь свій час справам. Витрачена енергія гарантовано окупиться з лишком у майбутньому. Також день сприятливий для відновлення стосунків із друзями чи колишньою другою половинкою. Увечері корисно зустрітися зі старими знайомими.

Лев (23 липня — 23 серпня)

5 лютого сприяє тому, щоб Левам проаналізувати все зроблене останнім часом, виправити минулі помилки, знайти слабкі місця. У другій половині неділі успішно пройдуть усвідомлені зміни, що стосуються робочого графіка, здоров’я, творчості, особистого життя.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам цієї неділі варто більше уваги приділити сім’ї та другій половинці. Щоб не порушити гармонію у коханні, не потрібно сильно фокусуватися на роботі. Знайдіть "золоту середину": відмовтеся від професійної діяльності, що не приносить вигоди, і присвятіть цей час спілкуванню з близькими людьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У неділю 5 лютого Терезам краще не підіймати тяжкості та перевантажувати своє тіло. Цього дня краще зайнятися простими домашніми справами. Астрологи рекомендують вам проявити більше уваги та участі до своїх коханих. Увечері можна погуляти зі старими друзями. Додамо, що Терези в лютому гарненько зароблять.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сім’я цієї неділі стане для Скорпіонів джерелом життєвих сил. Якщо потрібна порада, рідні люди обов’язково її дадуть — буде складно переоцінити значущість їхнього досвіду. Друга половина дня підходить для пасивного відпочинку та спілкування у соціальних мережах.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила запросять Стрільців до вирішення нестандартної ситуації. За бажання, вам можна впоратися з неординарною проблемою за допомогою близьких людей чи самостійно. Друга половина дня є сприятливою для оновлення гардероба.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам настав час зайнятися у неділю 5 лютого тим, що доводилося давно відкладати у довгу скриньку. Це може бути прибирання по дому, легкий косметичний ремонт. Найкраще вирішувати всі проблеми оперативно. В якості вечірнього відпочинку віддайте перевагу прогулянці на свіжому повітрі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У такі дні, як ця неділя, удача буде на боці Водоліїв. Можна скерувати всі свої сили на роботу, або зайнятися улюбленим хобі, якщо 5 лютого ви на відпочинку. Важливо займатися чимось приємним, щоби голову не відвідували погані думки. Додамо, що в лютому успіх буде стороні Водоліїв.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Астрологи пропонують Рибам віддатися 5 лютого течії, долати проблеми в міру їх надходження. У разі проблеми не бійтеся попросити допомоги в досвідчених людей. У цьому випадку випробування залишаться у минулому, і можна буде зважитися на експерименти.