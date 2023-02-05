"Сніжна" повня 5 лютого: що треба зробити в цей день, а від чого відмовитись

Дуже сильно повня зачепить чотири знаки Зодіаку

Точне настання повні, яку ще називають Сніжною, відбудеться 5 лютого о 20:28 за київським часом у 17 градусі знаку Лева. Щоб в цей день здійснились всі потаємні бажання, варто скористатись трьома способами гадання, а також послідувати рекомендаціям астрологів.

Астроексперт Юлія (@astrolog.yu) зазначає, що Леви та Водолії яскравіше відчують на собі вплив космічних енергій цього дня, особливо, народжені з 3 по 7 лютого та, відповідно, з 7 по 11 серпня. Під вплив також попадають Тельці та Скорпіони, народжені з 5 по 9 травня та з 7 по 11 листопада.

Основні рекомендації в повню 5 лютого

Не перевантажуйте себе фізичною роботою.

Намагайтесь не нервувати.

Запитайте себе: "А чого я справді хочу?", в ці дні істинні бажання виходять на зовні.

Якщо щось зіпсувалось в цей день, цього вже не повернути.

Саме час позбутися зайвого.

Об'єктивно оцінюйте свої сили та можливості.

Не плануйте важливих та нових справ.

Не забувайте про відпочинок.

Своєю чергою астролог Ірина Винницька зазначає, що в цей день ми відчуватимемо дисонанс: "Багато бажань, протиріч, амбіцій, але не має можливості так швидко на одному подиху, як хочеться, цього досягнути. Енергії Водолія замало, виникає внутрішній конфлікт від незадоволення скритих бажань, неможливості сприймати себе таким, яким ви є".

За словами астролога, зміни будуть, можливо, непередбачувані як контрастний душ, але незворотні і потрібні кожному з нас. Актуальна в повню 5 лютого нестійкість партнерських стосунків.

Що не можна робити в повню 5 лютого: варто уникати

сварок, конфліктних ситуацій

планових хірургічних операцій

фінансових операцій

прийняття важливих рішень

поїздок, переговорів

вартісної купівлі

будь-якого ризику

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще не можна робити в повню 5 лютого. Це заборони, які слід дотримуватися, щоб удача не залишила вас.