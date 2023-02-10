Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують своїм половинкам

Близнюки, Терези та Риби часто обманюють у стосунках, розбиваючи серце своїм партнерам

Міцні стосунки не побудувати без вірності та відданості, на яку здатні деякі знаки Зодіаку. Іншим представникам зодіакального кола ці риси не властиві, так уже йдеться в їхньому гороскопі. Ці люди часто зраджують своїм половинкам, обманюють та розбивають серця.

Головними зрадниками серед знаків Зодіаку астрологи називають Близнюків, Терезів і Риб. Як пише nypost, у цієї трійки є схильність до перелюбу, а ось розуміння своїх зобов’язань часто буває розмитим.

Близнюки

Більшість з них вважають за краще більше говорити про секс, ніж мати його насправді, але ніколи не відмовляться від чогось нестандартного, аби уникнути нудьги чи самотності. Близнюки виявляють у відносинах гнучкість, коли доходить до моральних кодексів. Дуже винахідливі у виправданні своїх нерозсудливих вчинків. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Ніхто не бреше так легко і не обманює так активно, як Терези. Ці люди вміють згладжувати ситуацію дивним чином, уникати конфліктів, ухилятися від відповідальності та приховувати свої позашлюбні зв’язки. Вони не люблять самотності та обожнюють, коли їм роблять компліменти. Флірт з Терезами нерідко переходить до більшого. Гороскоп для Терезів на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Риби

Романтичність і навіть поетичність Риб робить їх легкою мішенню для позашлюбних зв’язків. Вони можуть не шукати можливості зрадити своїй половинці, але й не уникають її. Риби — ескапісти, які люблять все, що дає перепочинок від реальності. Гороскоп для Риб на сьогодні дивіться на сайті.

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