Великий ризик бути відкинутим і незрозумілим: прогноз на День закоханих від астролога Марини Скаді

Відомий астролог дала прогноз на тиждень, не оминувши свято — День святого Валентина 14 лютого

Наближається одне з головних свят лютого — День святого Валентина, або День усіх закоханих. 2023 року ця романтична дата випадає на вівторок. Багато людей у це свято зізнаються у своїх почуттях та роблять пропозиції руки та серця, проте відомий астролог Марина Скаді застерігає від подібних рішень цього дня.

У своєму блозі астролог пише, що 14 лютого відбудеться опозиція Меркурія та Чорного Місяця, тому ризик виявитися відкинутим і незрозумілим дуже великий. Тому, якщо не впевнені у почуттях партнера, не варто проявляти явні знаки уваги, краще створити атмосферу таємниці до відповідного періоду. Також 14 лютого – несприятливий час для переговорів, на рівному місці може виникнути сварка між родичами, сусідами, друзями.

15 лютого

З’єднання Венери та Нептуна в Рибах, поблизу знаходиться світла кармічна точка – Білий Місяць. Гармонійний день, складаються сприятливі зовнішні обставини для романтичних зустрічей, спілкування з близькими людьми, творчої діяльності. Якщо хочете покращити стосунки з дорогою вам людиною, відновити фізичні та психічні сили, використовуйте потенціал цього дня.

16 лютого

Сонце у поєднанні із Сатурном, що сприяє створенню сприятливого морально-політичного клімату як усередині окремих країн, так і на міжнародному рівні. Аспект сприяє просуванню своїх інтересів, ухваленню сміливих кроків, необхідних для успіху в кар’єрі.

17 та 18 лютого

Гармонійний аспект Юпітер-Меркурій сприяє закордонним поїздкам, взаєминам з іноземцями, вирішенню юридичних питань. Ці дні підходять для спілкування з вищими особами, пошуку заступництва. Також, підходящий час для проведення або відвідування навчальних заходів, пошуку інформації, угод купівлі-продажу.

19 лютого

О 00:35 (GMT+2) за Києвом Сонце входить у знак Риб, у цей день Венера та Плутон у гармонійному аспекті, що створює гармонійний психологічний клімат. Гарний час для великих покупок, складання фінансового плану, вирішення матеріальних питань, знаходження компромісу у стосунках, а також романтики та творчості. Енергетично сильний день, тому його події вплинуть на місячний місяць, який розпочнеться 20 лютого.

Раніше астрологи розповіли, які два знаки Зодіаку стануть найневдалішими у лютому 2023 року. Перевірте, чи є у цьому "чорному списку".