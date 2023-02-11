Гороскоп на 12 лютого: дуже вдалий день, щоб почати нові справи і кинути шкідливі звички

Цієї неділі слід позбутися непотрібного вантажу і почати правильний шлях до реалізації намічених цілей

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день подарує Овнам ясність у думках та свіжість у відчуттях. У неділю 12 лютого багато представників знаку гостро відчують спрагу змін — це сигнал, що настав час прощатися з деструктивними думками та поведінкою, а також розривати непотрібні зв’язки та кидати шкідливі звички. Додамо, що для Овнів 2023 підготував щось особливе.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Неділя 12 лютого допоможе Тельцям опинитися на висоті у суперечках. Особиста думка буде благородною, але варто разом з тим остерігатися недоброзичливців із близького оточення. Щоб не втратити удачу, слід припинити дозволяти втручатися оточуючим у ваші справи.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вдалий день у Близнюків, коли можна позбавитися непотрібного вантажу і почати правильний шлях до реалізації намічених цілей. У неділю 12 лютого вам можна не приховувати свої почуття, бо поряд будуть справді близькі люди, які допоможуть перевернути гори.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам цього дня буде корисно звернути увагу до творчої сфери діяльності. Нічні світила кажуть, що в ній можна досягти значних успіхів. Тільки не забувайте вірити у свої сили та не відволікатися на другорядні справи.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам цієї неділі варто приділити час чистці інформаційного простору. 12 лютого видаліть зайві контакти, непотрібні фотографії, щоби більше не гальмувати у своєму розвитку. Увечері можна покликати гостей, нічні світила допоможуть знайомитись із новими людьми. Зазначимо, що Леви є найкращими друзями.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ця неділя ідеально підходить Дівам для початку боротьби зі шкідливими звичками. Настає сприятливий час для зміни обстановки, шопінгу та фізичних вправ. У пріоритеті 12 лютого — гідні, важкодосяжні цілі, з яких можна отримати максимальний результат.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам настав ідеальний час для того, щоб записатися на фітнес або почати якісь прості вправи вдома. Також дуже корисно більше ходити і дихати свіжим повітрям. Друга половина дня буде перенасичена емоціями, тож краще не тримати їх у собі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи рекомендують Скорпіонам 12 лютого на якийсь час забути про свої власні справи і знайти час на родичів. Цієї неділі треба допомогти тим, хто попросить про допомогу. Всесвіт опиниться на боці тих представників знака, хто готовий переступити через себе на користь близьких.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Набагато корисніше буде Стрільцям розпочати щось важливе. Будь-які починання дня можуть змінити життя. Відмінно пройде вирішення фінансових питань та здійснення грошових вкладів. Увечері на вас чекають позитивні наслідки нещодавно прийнятих рішень та вчинених добрих вчинків.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам не треба боятися розпочинати нові справи та проєкти вдома та на роботі — успіх не змусить на себе довго чекати. Неділя 12 лютого вдала для ділової та фізичної активності. Щоб досягти успіху, у розкладі дня варто приділити увагу благополуччю близьких, особистісному росту.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліїв чекають великі успіхи у справах та в роботі. Багатьом вдасться вирішити проблеми у справах, а також сімейні негаразди. Зробити правильний вибір у будь-якій з життєвих сфер цієї неділі допоможе загострена інтуїція. Протягом дня потрібно більше рухатись. До речі, Водолії – щасливчики весни 2023 року.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день у Риб. У неділю 12 лютого зірки і планети матимуть потужну творчу силу. Вас чекає великий успіх у коханні та у справах. Нові справи підуть у гору. Увечері вітається усіляка ділова активність та заняття духовними практиками.