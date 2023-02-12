Найзлопам'ятніші знаки Зодіаку

Вони ніколи нічого не забувають

Астрологи, які раніше назвали найгірших свекрух за знаком Зодіаку, розповіли, хто з представників гороскопа найзлопам'ятніший.

Люди, народжені під сузір’ями Раку та Скорпіона, ніколи не забувають образ. Вони пам’ятають кожне недобре слово, сказане на їхню адресу, а також косий погляд, навіть якщо їм він просто здався, пише "Клубер".

Рак

Раки дуже замкнуті, їм властивий зовнішній спокій та тактовність. Якщо вони не хочуть дати відсіч своєму недоброзичливцю, то можуть приховати образу глибоко в душі. Причому Раки згадуватимуть про неї, розповідаючи всім, як із ними не справедливо обійшлися. Чого чекати сьогодні Раку, дізнайтеся в щоденному гороскопі.

Скорпіон

Скорпіони нікому не спускають образ тим, хто завдає їх їм. Вони, звичайно, не прокручуватимуть у голові те, як із ними не красиво обійшлися. Їхня головна мета — помста. Скорпіони просто зачекають на зручний момент, коли кривднику можна буде відплатити тією ж монетою. Який буде цей день для Скорпіона, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, представниць яких знаків Зодіаку чекає любов і багатство найближчими днями. Вони отримають шанс стати найкращими версіями себе.