Названо найгірших матерів за знаком Зодіаку

Їм важко впоратися з дитячими істериками

Астрологи, які раніше назвали найзлопам'ятніших знаків Зодіаку, розповіли, хто з представниць зодіакального кола вважається найгіршою матір’ю.

У чорний список потрапили жінки, які народилися під сузір’ями Риб, Овна та Рака, пише "Клубер". Їм важко справлятися з дитячими істериками, тому вони вважають за краще більше уникати материнських обов’язків.

Риби

Риби ніколи нічого не терплять, і їхня дитина може легко потрапити під гарячу руку. Така мама здатна накричати і жорстоко покарати. Такі ситуації повторюватимуться навіть після щирих вибачень мами-Риби перед дитиною. Яким буде цей день для Риб, розповість гороскоп на сьогодні.

Овен

Мами-Овни не залишають своїй дитині права на вибір. Вони вирішують за них буквально все: від закладу, де навчатиметься спадкоємець, до місця роботи. Ці жінки завжди будуть втручатися в життя своїх дітей навіть в якості свекрухи або тещі. Чого чекати сьогодні Овну, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Рак

Раки дуже чутливі. Вони можуть впасти в депресію через будь-яку проблему, тому їхня дитина може довгий час бути без уваги. А це формує у дітей негативне сприйняття світу, що не найкраще позначається на їхньому майбутньому. Свої психологічні проблеми мамам-Ракам потрібно опрацьовувати, щоб зробити своє життя і життя дитини легшим і щасливішим. Гороскоп для Раку на сьогодні читайте на сайті.

Раніше астрологи назвали найгірших свекрух за знаком Зодіаку. Їм ніколи не догодиш.