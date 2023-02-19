"Це падло здохне": Влад Росс відповів, коли путіну прийде кінець

За словами астролога, кривавий диктатор боїться світлих сил

Відомий український астролог Влад Росс розповів, коли не стане у 2023 році кривавого диктатора, президента країни-агресорки володимира путіна.

В інтерв’ю unian астроексперт назвав приблизний місяць його смерті — квітень чи травень. І все завдяки положенню планет та Місяця. Також Росс зазначив, що путін не дарма боїться світлих сил, бо саме у період свята Великодня настане його кінець.

"Він може померти після Великодня. Цього року Великдень у вірян західного обряду буде 9 квітня, а східного — 16 квітня. Крім того, Марс увійде в будинок смерті путіна з другої половини травня до червня, і туди ж входить Чорний Місяць — планета отруєння та іншого. Тобто зірки схиляються до того, що це падло здохне. І є всі шанси, що він ковзани відкине або пізньою весною, або раннім літом", — заявив астролог.

Раніше Влад Росс розповів, за якої умови в Україні може закінчитися війна. За його прогнозами, росіяни програють у війні швидше, якщо ЗСУ вдарять по "серцю" рф.