Ви будете вичавлені: три знаки Зодіаку є енергетичними вампірами

Вони схильні підживлюватися чужою енергією

Астрологи, які раніше назвали зрадників серед знаків Зодіаку, розповіли, хто з представників гороскопа вважається енергетичним вампіром.

Ними є люди, народжені під сузір’ями Скорпіона, Рака та Риб. Їм потрібна чужа енергія для підживлення, і після спілкування з такою людиною ви почуватиметеся знесиленими та вичавленими. Про це пише "Апостроф".

Скорпіон

Скорпіони вміло маніпулюють іншими, і навіть близькими людьми. Вони дізнаються про всі больові точки людини, а потім "натискають" на них. Провокують співрозмовника на емоції та крики, найчастіше виходячи сухими з води. Який буде цей день для Скорпіона, розповість гороскоп на сьогодні.

Риби

Риби часто прикидаються жертвами і легко маніпулюють людьми. Вони нерідко перекладають відповідальність на інших людей, майстерно плетуть інтриги та розносять плітки. Вони люблять привертати увагу, навіть негативну. Підживлюючись чужою енергією Риби почуваються чудово. Гороскоп для Риб на сьогодні читайте на сайті.

Рак

Раки через свою чутливість часто впадають у смуток, дратуються через дрібниці. Вони доставляють близьким багато негативних емоцій, звинувачуючи їх у своїх невдачах. Деякі представники знаку можуть сильно отруїти життя всім навколо. Чого чекати сьогодні Раку, дізнайтеся в щоденному гороскопі.

Раніше астрологи назвали найгірших свекрух за знаком Зодіаку. Їм ніколи не догодиш.