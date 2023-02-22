Гороскоп на 23 лютого: на когось чекає доленосна зустріч, а на когось вдалий шопінг

Уникайте будь-яких фізичних чи ментальних навантажень, проведіть день максимально спокійно.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День буде емоційно насиченим та цікавим. Можливі нові зустрічі, яскраві враження та приємні почуття. Старі друзі можуть розповісти вам новини, які вплинуть на ваше життя, а нові знайомі відкриють добрі життєві перспективи. Уникайте важкої фізичної роботи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не втрачайте можливості познайомитися та дізнатися про нових цікавих людей. Випадкова зустріч може перерости у серйозні стосунки або вплинути на ваше життя. Ці відносини стрімко розвиватимуться і незабаром перейдуть на інший рівень. Серйозною роботою Тельцям краще не займатись. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Корисно буде повернутися до робочих справ та ще раз переглянути результати останніх днів. Близнюки можуть помітити і виправити неприємні помилки, допущені раніше; або розв'язати питання, яке не вдавалося зрушити з місця. В особистому житті все складається вдало, ваші стосунки зміцнюються.

Рак (22 червня — 22 липня)

День підходить для гарного відпочинку та розслаблювального проведення часу. Ракам треба уважно вибирати собі компанію: проведіть день із тими, кого ви добре знаєте та впевнені, що вони не зіпсують вам настрій. Вас можуть відвідати цікаві креативні думки чи ідеї: не полінуйтеся їх записати. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не варто сидіти вдома: на вас чекають цікаві зустрічі та яскраві враження. Проведіть час із коханими людьми, займіться своїм хобі або справами, які вас справді радують. Всі робочі питання вирішуватимуться дуже складно і повільно, тому краще їх перенести на інший час. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся максимально розслабитися і набратися сил. Гарний час, щоб зайнятися своїм здоров’ям. Зміцніть імунітет, займіться спортом. Якщо самопочуття погіршиться, доведеться міняти плани. Похід по магазинах буде успішним: можна купити гарні речі для дому.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Можливий прорив у роботі: Терези зможуть знайти вірні шляхи та наблизитися до своєї мети. Ви відчуєте приплив енергії та зможете вирішити багато складних питань. Доведеться докласти деяких зусиль, але незабаром ваша старанність окупиться, і ви отримаєте заслужену винагороду.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Зірки обіцяють Скорпіонам виконання їхніх бажань та отримання того, чого вони так хотіли. Для цього доведеться побороти свою лінь і проявити активність. Якщо ви будете наполегливі, то неодмінно дуже скоро досягнете бажаного. У складних ситуаціях дослухайтеся до внутрішнього голосу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Динаміка цього дня позитивна і Стрільцям не варто боятися виявляти активність. Вирушайте в подорож або подорож: позитивні емоції вам будуть забезпечені. Подумайте про свої бажання та мрії, чого ви прагнете в особистому житті. Невеликий аналіз життєвої ситуації може дати позитивні зміни.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки радять провести день на природі, далеко від міського шуму та суєти. Візьміть собі у компанію старих друзів чи близьких, які вас добре розуміють. Якщо ви у відносинах, то невелика поїздка з вашою коханою людиною принесе радість та зміцнить почуття.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вдалий та радісний день. Водоліям може пощастити або вони отримають те, про що давно мріяли. У деяких питаннях варто лише зробити перший крок, а далі все триватиме майже без вашої участі. Не бійтеся виявляти активність. Під час обговорення планів остерігайтеся недоброзичливців.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Все, що стосується турботи про ваше здоров’я або стосунки з партнером, буде вирішуватися швидко і вдало. Займіться цими питаннями: вони принесуть приємні емоції та задоволення. Звертайте увагу на знаки та підказки, що залишають вам зірки. Вони стосуються вашого майбутнього. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.