Буде мучитись перед смертю: таролог розповіла, як помиратиме диктатор

За словами Марії Тихої, російський фюрер помиратиме у муках

Український екстрасенс і таролог Марія Тиха розповіла про болісну і довгу смерть російського президента володимира путіна.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз" астроексперт заявила, що кривавого диктатора спіткає смерть у бункері. Все почнеться з різкого болю в голові, і посіпаки путіна прийматимуть рішення про якусь хірургічну операцію. Тиха прогнозує, що диктатора не стане вже 2023 року.

Також таролог зазначила, що путіна вже довели до передсмертного стану, підмішуючи щось у ліки: "Його підводили до такого стану. Це йому прискорювали. Падає Десятка кубків — це означає, що близьке оточення задіяне. Карта Суду — це вони його вбивали через якусь рідину ".

Раніше Марія Тиха розповіла, чи будуть можливі переговори у війні між Україною та росією, яка напала на нашу незалежну державу рік тому. За словами астроексперта, українці на поступки не підуть.