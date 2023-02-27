Гороскоп на 28 лютого: неймовірно вдалий день для шопінгу, творчості та флірту

Цього вівторка життєвим дрібницям неможливо буде не порадіти

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам потрібно навчитися чекати, оскільки поспіх може позбавити удачі та гарного відношення нічних світил. Цей вівторок сприятливий для творчої діяльності, прийняття важливих рішень та знайомств. Залучити удачу, гроші та кохання 28 лютого допоможе сила думки. А ви знали, що Овен — найегоїстичніший знак Зодіаку?

Телець (21 квітня — 21 травня)

У Тельців настає час, коли потрібно вірити в себе і частіше говорити собі, що все під силу — у вівторок 28 лютого у вас вистачить на все терпіння і сил. Нічні світила обіцяють потужний приплив енергії та життєвих сил. Це допоможе обнулити цього дня весь внутрішній негатив.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам, щоб менше переживати через дрібниці, слід прагнути спокою. Для цього астрологи рекомендують вирушити цього вівторка на шопінг. Покупки допоможуть відпочити та отримати заряд позитиву. Усі труднощі, які виникнуть 28 лютого, сприймайте як нагоду навчитися новому.

Рак (22 червня — 22 липня)

День пройде на позитивній ноті. Вівторок 28 лютого вимагатиме від Раків зібраності та відповідальності. Багатьом представникам знака допоможе спрямованість на себе, а не на оточуючих. Якщо ви стоїте на порозі змін, астрологи радять не боятися та зробити крок уперед.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У житті Левів цього вівторка відбуватимуться приємні дрібниці, яким неможливо буде не порадіти. У другій половині дня вирішиться проблема, яка останнім часом обтяжувала і не давала спокою. Астрологи не рекомендують прислухатися до чужої думки, щоб не втратити підтримки зірок та планет. До речі, Леви вміють розвеселити та зачарувати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вівторок 28 лютого сприятливий Дівам для того, щоб уточнювати маршрути, ставити напрямок, прокладати шлях до успіху. Скоротити обсяг робіт у цей день допоможе досвід мудрих людей, які також допоможуть практично. Удача порадує тих, хто піклується про зміцнення сімейних зв’язків.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам потрібно покластися на гладкий перебіг подій у знайомих і незвіданих умовах. Цього вівторка удача супроводжуватиме лише в кризовій ситуації, яка пов’язана з минулими помилками. Тому 28 лютого не рекомендується розпочинати нові справи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день Скорпіонам краще використовувати для активної роботи, ділового спілкування, розв'язання побутових проблем. Астрологи не рекомендують переживати, якщо у процесі розвитку подій обсяг роботи розшириться: упоратися з додатковими справами допоможе взаємовиручка. Додамо, що Скорпіонам судилося бути багатими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не варто Стрільцям 28 лютого обмежувати себе у розвагах та отриманні позитивних емоцій. Цей вівторок — дуже яскравий і сприятливий день, коли немає жодної необхідності займатися тим, що сильно дратує. Увечері будуть корисні покупки, зміна обстановки, нові знайомства, флірт.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам у цей день слід прислухатися до себе: 28 лютого багато хто точно знатиме, як правильно вчинити. Вівторок буде багатим на непогані фінансові можливості. У другій половині дня присвятіть більше часу домашнім справам, зустрічам із родичами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям потрібно намагатися підтримувати взаєморозуміння з оточуючими. Астрологи радять вам залишити за бортом усі дрібні образи, обнулити взаємні рахунки, позбутися заздрості. Це той день, коли треба для всіх і в усьому залишатися соратником, який завжди виручить та підтримає.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам варто дотримуватися обраного шляху та не змінювати цілей заради інших людей. Щоби все проходило вдало, потрібно скористатися інтуїцією. Цим буде корисно скористатися і витратити частину сил на ділову активність, а ввечері – на відпочинок. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.