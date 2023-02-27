Або весілля, або розлучення: названо знаків Зодіаку, особисте життя яких вируватиме в березні

Тільці та Риби цієї весни будуть повністю залучені до романтичних перипетій

У березні 2023 року на деяких знаків Зодіаку очікує зліт кар’єри та прибуток, інші ж представники зодіакального кола витрачатимуть всю енергію в іншій сфері життя – особистій. Хтось може зважитись на узаконення стосунків, а комусь захочеться порвати зі своїм партнером.

Як каже гороскоп на березень-2023, цього місяця вируватимуть любовні стосунки таких знаків Зодіаку – Тельця та Риб. За словами астрологів, їхнє життя може наповнитися романтикою, пише People.

Телець

Тельці, березень буде для вас щасливим! Ваше життя наповниться романтикою, пристрастю та сміхом. Якщо ви самотні, то з’явиться чудова нагода зустріти когось нового — можливо, навіть споріднену душу. Тож будьте готові поринути у наступну історію кохання. Якщо ви знаходитесь у стосунках, то теж зможете насолодитися атмосферою кохання. Є шанс насичено провести час із партнером. Гороскоп для Тельця на сьогодні знайдете на сайті.

Риби

У березні ви думатимете про стосунки, зокрема любовні. Зірки кажуть, ви готові зробити наступний крок. Хоча це безумство, безумовно, може зблизити вас, чи то переїзд, заручини або навіть весілля, було б краще по-справжньому обговорити потреби один одного, щоб переконатися, що ви перебуваєте з половинкою на одній хвилі. Якщо з якоїсь причини вам доведеться розлучитися, будьте оптимістичні. Іноді хороші речі повинні закінчуватися, щоб підготувати вас до чогось кращого. Гороскоп для Риб на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому із знаків Зодіаку особливо пощастить у березні 2023 року. Цих людей астрологи називають головними щасливчиками місяця.