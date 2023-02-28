Гороскоп на 1 березня: чудовий день, який варто провести розслаблено в компанії рідних та друзів

Ви перебуватимете в неймовірно товариському настрої — і це просто чудово, адже на подвір’ї весна

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас перший день весни.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Займіться своїми потребами, присвятіть собі час. Хорошою ідеєю буде похід магазинами, візит до салону краси або зайвий шматок торта. Важливо скинути напругу та відновити емоційний баланс. Близьким людям потрібна ваша турбота та увага: скажіть їм теплі слова, зробіть подарунок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вдалий день, щоб зробити дуже важливу чи складну справу. 1 березня Тельцям везтиме у всьому. Але не проводьте весь день у роботі, залиште час на відпочинок та приємні заняття. Потрібно нагромадити сили перед новими діловими проєктами. Вечір можна провести у компанії друзів. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вирішення завдань чи складних питань Близнюкам краще перенести на ранок, коли їхня комунікабельність та конструктивний підхід до проблем перебуває на високому рівні. Другу половину дня зірки рекомендують провести спокійно та розслаблено, займаючись улюбленим заняттям чи просто відпочити.

Рак (22 червня — 22 липня)

У будь-якій складній чи спірній ситуації прислухайтеся до своєї інтуїції, і приймайте рішення самі, не слухаючи порад навколишніх. Корисно проявляти активність, шукати можливості, тоді зміни у вашому житті відбуватимуться швидше і приносити більше позитивних емоцій. Проведіть час із близькими. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього дня Леви зможуть зачарувати будь-кого: чарівність та оптимізм залучать до них багато нових людей. Напевно, серед них виявиться той, з ким вам буде цікаво провести час. Обговорюйте свої новаторські ідеї чи пропозиції, можливо, хтось захоче стати вашим спонсором або діловим партнером. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зверніть увагу на навколишніх, яким потрібна допомога. Можливо, близькі люди опинилися в складній ситуації і просять вашої поради чи участі. Діви впевнені у своїх силах і не сумніватимуться в успіху. Можуть виникнути тимчасові фінансові труднощі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Спокійний та сприятливий день. У Терезів все складається добре, як у робочих справах, так і в любовних стосунках. Можна розібратися зі старими незавершеними питаннями, навести лад на столі. Прислухайтеся до інформації, що надходить: пізніше її можна буде вигідно використовувати.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Рівень енергії на досить високому рівні та Скорпіонам можна розпочати ті зміни в житті, які вони давно планували. В деяких з’являться нові незвичайні знайомі чи партнери, в інших з’являться цікаві ідеї. 1 березня вдалий день для фінансової діяльності, отримання прибутку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Виберіть питання, у яких можна виявити фантазію чи нестандартний підхід. Все, що пов’язане з експериментами та творчістю, вдаватиметься Стрільцям особливо добре. Нові зустрічі допоможуть вам у роботі та кар’єрі. Після обіду контролюйте свої витрати, не витрачайте надто багато.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Спілкування та розмови будуть даватися Козерогам легко, скористайтеся цим, щоб розширити свої контакти або отримати схвалення потрібних людей. Якщо є такі, з ким ви були в поганих відносинах, то це відповідний день все з’ясувати, порозумітися і знайти рішення для всіх спірних питань.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Неробство і нудьга погано вплинуть на ваш настрій. Знайдіть собі цікаву справу, спробуйте вирішити її, проявивши кмітливість чи фантазію. Незвичайні ідеї сподобаються вашим однодумцям, варто їх обговорити. Буде шанс відновити старі стосунки, які вам дорогі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У першій половині дня ситуація складатиметься напружено, багато йтиме не так, як треба. Однак, чим ближче до вечора, тим впевненіше Риби почуватимуться, і тим успішніше вирішуватимуться питання. Навколишні часто намагаються втрутитися та вплинути на ваше рішення. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.