Три знаки Зодіаку ніколи не уникають токсичних партнерів

Ці бідолахи бояться залишитися одні

Астрологи, які раніше назвали енергетичних вампірів за знаком Зодіаку, розповіли, які представники гороскопа залишаються у токсичних стосунках, бо бояться самотності.

Найчастіше чіпляються за отруйних партнерів люди, народжені під сузір’ями Овна, Скорпіона та Терезів. Про це пише "Клубер".

Терези

Для ніжних Терезів розставання з токсичним партнером є дуже складним завданням. Коли вони бачать, що далі так продовжуватися не може, довго вагаються, перш ніж вирішити остаточно розірвати зв’язок з аб’юзером. Але Терези мають бути впевнені у своєму рішенні на 100% — шляху назад уже не буде. Гороскоп для Терезів на сьогодні шукайте на сайті.

Скорпіон

Скорпіони дуже рідко потрапляють в отруйні стосунки. Але коли вступають у зв’язок із таким самим Скорпіоном — мертвою хваткою чіпляються у партнера. Вони дуже схожі, але дуже складні у стосунках. Якщо вони ухвалять рішення розірвати їх, то доведеться визнати, що їхнє кохання було токсичним. Чого чекати сьогодні Скорпіону, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Овен

Навіть прагматичні Овни вступають у зв’язок із токсичним партнером. Через свою впертість їм складно розірвати болісний союз. Вони впевнені, що з цією людиною краще, ніж без неї. Як тільки Овни помічають червоні прапори, вони зникають без сліду. Яким буде цей день для Овна, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше астрологи назвали найгірших свекрух за знаком Зодіаку. Їм ніколи не догодиш.