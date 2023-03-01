Гороскоп на 2 березня: комусь час змінити імідж, а на когось чекає доленосна зустріч

Приділіть час собі, своїй зовнішності та своїм потребам.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви будете сповнені бадьорості і сил, що Вам захочеться присвятити весь свій час спілкуванню з коханою людиною. Заплануйте зустрітися зі своєю другою половинкою за вечерею. Романтичний початок вечора задасть тон для того, щоб він був сповнений любові та ніжності.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви можете перебувати в дещо неспокійному настрої та прагнути змін. Почніть з малого – з нової зачіски, наприклад. Зі значними змінами почекайте. Висока активність, азарт, бажання діяти дадуть Тельцям можливість показати свої лідерські якості та продумати крок уперед у своїй кар’єрі. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Плідний та сприятливий день. Справи сперечаються, все складається вдало, Близнюкам легко і приємно виконувати свої обов’язки. Невеликі проблеми швидко вирішуються і ці позитивні тенденції допомагають просунутися вперед. Добре зайнятися домашніми питаннями, невеликим ремонтом, збиранням.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви відчуватимете енергію та готовність до активних дій, проте зараз варто трохи почекати і не починати серйозних справ. Упорядкуйте будинок, займіться побутовими питаннями: це принесе задоволення і додасть ще більше впевненості у своїх силах. Можлива важлива зустріч. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Інформацію, отриману цього дня, можна вигідно використовувати у своїх цілях. Ви можете скоригувати плани або прийняти інше рішення, якщо дослухаєтеся до неї. Займіться попередніми підсумками своєї роботи останнім часом, подумайте над помилками, намітьте пріоритети. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День обіцяє бути вдалим та плідним для Дів. Вам вдадуться всі справи, друзі пропонують цікаві ідеї, а в особистих відносинах все стає лише кращим. Звичайно, будуть і напружені моменти протягом дня, але ви виділите час для розслаблення та відновлення сил.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Постарайтеся зробити якнайбільше: енергія зараз висока і ви готові підкорювати нові вершини. При прийнятті рішень використовуйте чужий досвід, питайте поради у досвідчених людей. Добре, якщо поряд є надійна і відповідальна людина, яка допоможе у скрутній ситуації.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього дня ви побачите, де у вашій професійній діяльності є слабкі місця. Не варто займатися критикою, краще почніть виправляти помилки. Ці сфери потребують розвитку та кращого планування. Боріться з нападами лінощів, зробіть прибирання будинку або купіть нові предмети декору.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Багато залежатиме від деталей та незначних речей, оскільки саме вони вплинуть на події. Сконцентруйте увагу на тому, чим ви займаєтеся, навіть якщо це добре знайома вам справа. Увечері постарайтеся добре відпочити, виспатися, займіться профілактикою здоров’я.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки відкривають перед Козерогами нові можливості, головне зуміти їх помітити та правильно використати. Ваша думка буде почута та підтримана, так що не соромтеся пропонувати чи наполягати у суперечках на своєму. День краще провести в комфортному для себе ритмі: поспіх може зашкодити.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У вашому житті починаються зміни, які багато Водоліїв не хочуть приймати. Це не призведе до руйнування звичного ритму життя, але дасть вам нові можливості покращити та просунути свою кар’єру чи стосунки. Не беріть на себе багато відповідальності, це позначиться на здоров’ї.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можливо, буде складно виконати все те, що ви обіцяли раніше. Постарайтеся закінчувати всі справи і проєкти в строк, не починайте нових справ, поки не розберетеся з питаннями, що накопичилися. Рішення 2 березня треба ухвалювати швидко, тоді впевненість вас не залишить. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.