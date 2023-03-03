Гороскоп на 4 березня: на самотніх чекає шанс взаємно закохатися, а діловим людям допоможе досвід

Зірки намагатимуться здійснити бажання всіх представників зодіакального кола

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам варто з головою поринути у домашній клопіт. У суботу 4 березня бажано більше спілкуватися з близькими та родичами, робити генеральне прибирання, позбавлятися мотлоху. У другій половині дня можете запросити гостей, щоб провести вечір у хорошій компанії. А ви знали, що Овен — найегоїстичніший знак Зодіаку?

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї суботи у Тельців можуть з’являтися нові цікаві ідеї. Нічні світила перебувають у дуже сприятливому положенні, тому удача буде супроводжувати у всіх сферах життя. До вирішення завдань варто підходити з креативом та не боятися рішуче діяти.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вплив зірок у цей день допоможе Близнюкам розвинути всі необхідні якості, яких не вистачало для досягнення важливих цілей. Частину обов’язків можна сміливо делегувати надійній людині — це допоможе звільнити час для найважливіших справ.

Рак (22 червня — 22 липня)

Енергія нічних світил 4 березня щедра на подарунки. Протягом цієї суботи варто детально представити сфери життя, в яких необхідні ріст та розвиток. Сила думки обов’язково направить у них енергію процвітання. На любовному фронті очікується тиша та спокій.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила цієї суботи у сприятливому положенні. Найлегше буде 4 березня людям з великими амбіціями та грандіозними планами. Не варто відмовлятися від своєї мрії, якщо на шляху виникнуть проблеми. Сприйнятливість до життєвих перешкод може коштувати успіху у справах та любові. До речі, Леви вміють розвеселити та зачарувати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

4 березня нічні світила намагатимуться здійснити бажання Дів. Астрологи радять не боятися мріяти — треба залишатися позитивними. Можуть відбуватися дива у всіх сферах життя. Увечері не варто перевантажувати організм, треба більше відпочивати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Субота обіцяє Терезам бути вдалою для стосунків: налагодиться любовний зв’язок, а на одиноких представників знака чекає шанс взаємно закохатися. Дуже сприятливий час для відряджень та інших поїздок. Також 4 березня можна робити дорогі покупки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ідеальний день у Скорпіонів для нових починань. Ознакою того, що ви рухаєтеся у правильному напрямку, буде стан натхненності, творчі пориви. На любовному фронті найкраще тимчасово взяти паузу, занурившись з головою в роботу. Додамо, що Скорпіонам судилося бути багатими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ця субота ідеально підходить Стрільцям для шопінгу. Можна порадувати подарунками себе, кохану людину, батьків чи друзів. Такі сюрпризи допоможуть показати близьким вашу любов. У другій половині дня можна зайнятися домашніми справами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам варто нагадати собі, що найважливіше у житті — досвід, що сприяє успіху. 4 березня чудово підходить для монотонної роботи. Щоб вечір не пройшов із поганим настроєм, спробуйте розслабитися у приємній компанії та знайомій обстановці.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Субота 4 березня подарує Водоліям надію. Якщо ви вірили у свою щасливу зірку — вам пощастить: саме в цей день вдасться розглянути надійний орієнтир. Також стануть чіткішими перспективи у професії. Можна буде зрозуміти, як отримати підвищення чи змінити рід діяльності.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам цієї суботи не варто нехтувати спілкуванням. Завдяки розмовам з оточуючими можна буде отримати багато корисної інформації. Сприятливий вплив на людей допоможе знайти нових друзів та заробити повагу. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.