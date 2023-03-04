Гороскоп на 5 березня: хтось отримає заохочення на роботі, а хтось виведе стосунки на новий рівень

Цієї неділі нічні світила допоможуть досягти знакам Зодіаку чудових результатів

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Спокійний та сприятливий день в Овнів. Можливо, буде складно виконати все те, що ви запланували раніше, тому краще провести 5 березня пасивно, займаючись легкою домашньою роботою. У другій половині дня варто зробити акцент на любовній сфері.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила рекомендують Тельцям цієї неділі займатися добрими справами та благодійністю. Є шанс отримати вигідну пропозицію від ділових партнерів. У житті почнуться зміни, які дадуть вам нові можливості покращити та просунути свою кар’єру чи стосунки. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими серед знаків Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам у неділю 5 березня варто підходити до проблем творчо, проявити кмітливість та фантазію. Це дозволить зробити крок уперед як на роботі, так і в особистих стосунках. Вечір чудово підходить для того, щоб сконцентрувати свою увагу на маленьких радощах життя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цілеспрямованість та наполегливість Ракам цього дня допоможуть досягти чудових результатів. Нічні світила відкривають перед вами нові можливості, головне зуміти їх помітити та правильно використати. Виділіть найголовніше 5 березня і займайтеся лише ним. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Удача посміхнеться тим Левам, хто 5 березня проявить турботу про старших. Ваша кохана людина зрозуміє, якщо ви захочете провести цей день з батьками, бабусею чи дідусем. Потрібно уникати перенапруги, оскільки це може негативно вплинути на ваш зовнішній вигляд.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У неділю 5 березня багато залежатиме від деталей та незначних речей, оскільки саме вони вплинуть на події цього дня. Дівам потрібно постаратися попрацювати плідно, тоді керівництво оцінить вашу працю, і ви отримаєте заохочення.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День 5 березня чудово підходить Терезам для того, щоб дати волю чуттєвій стороні своєї натури і поринути в романтичні пригоди. Люди, з якими ви познайомитеся цієї неділі, згодом можуть стати вашими близькими друзями.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сприятливий вдалий день. Скорпіонам слід зробити якнайбільше: енергія буде високою. 5 березня ви можете зміцнити свої позиції або познайомитися з цікавою людиною, а також ухвалити рішення, які допоможе змінити життя на краще.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Складнощі та проблеми в роботі Стрільцям вдасться здолати завдяки завзятості та націленості на результат. 5 березня вдадуться всі справи, друзі запропонують цікаві ідеї, а в особистих стосунках все стане лише краще. У суперечках відстоюйте свою думку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам вдасться вирішити багато важливих питань та знайти нові способи заробітку. Ті високі цілі, які поставили перед собою представники цього знака, буде простіше досягати у команді однодумців. Зірки та планети допоможуть знайти втрачені речі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

5 березня Водоліям принципово важливі новини та події. Інформацію, одержану в цей день, можна вигідно використати у своїх цілях. Виходьте в люди, заводьте нові знайомства, зустрічайтеся: перед вами відкриваються чудові можливості для розвитку.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього дня у Риб є шанс досягти давно поставленої мети, але діяти треба швидко та без підтримки друзів. Налаштовуйте себе на удачу, не забувайте про свої сильні якості, і ви досягнете успіхів у складній справі. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.