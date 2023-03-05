Повний місяць 7 березня змінить життя всіх знаків Зодіаку: які сюрпризи приготувала весна

Березнева повня заохочує почуття самовідданості та мудрості

Перший весняний повний місяць у 2023 році відбудеться 7 березня і пройде він під знаком Діви. А це дуже добрі новини, адже ця астрономічна подія принесе багато сюрпризів усім знакам Зодіаку. Коротко кажучи, ніхто не залишиться поза увагою.

Якщо ви хочете дізнатися, як зміниться ваше життя у березні, ви прийшли за адресою. Прогноз для кожного знака Зодіаку на місяць 7 березня — читайте далі.

Овен

Повний місяць відкриє вікно можливостей для вас, щоб просунутися вперед у своїх проєктах, завершити їх деталі, повернути їх у графік і виконати все вчасно. Ваше начальство буде радіти вашій наполегливості і висловить свою вдячність. Зрештою, на вас чекає зростання в кар’єрі.

Телець

Якщо ви самотні, огляньтеся навколо себе: ви можете зустріти людину, яка довгий час намагається завоювати вашу увагу. Зірки радять вам під час цієї повні оточити себе людьми, з якими у вас чудові стосунки. Якщо ви перебуваєте у відносинах, у вас буде можливість зміцнити відносини з вашим партнером.

Близнюки

Попри ваші професійні амбіції, найбільше ваші думки займатимуть ваша родина. Це може бути переїзд, хвороба близької людини чи покупка нерухомості. Всі ці події вимагатимуть вашої безумовної присутності та підтримки.

Рак

Березневий повний місяць запрошує вас скористатися його позитивною енергією, щоб перефокусуватися на головному, прислухатися до свого внутрішнього голосу, відновити мирний зв’язок із самим собою і навчитися на всьому життєвому досвіді. Ніщо так не важливо, як ваше психічне здоров’я.

Лев

Щоб уникнути неприємних сюрпризів і зберегти комфорт протягом тривалого часу, вам варто проаналізувати своє фінансове становище. Також цей період може принести вам несподіване підвищення, нову роботу чи нове джерело прибутку.

Діва

Духовна сила Місяця знаходиться у ваших руках у цей час, настав час показати світові, хто ви є. Не бійтеся ризикувати і сміливо висловлюйте свою думку. Ваші добрі манери допоможуть знайти точки дотику, які позбавлять вас безпричинної критики від деяких людей.

Терези

Цей повний місяць виявить ваші найпотаємніші потреби, запропонує вам розслабитися і зробити глибокий вдих, а потім відпустити все, що обтяжує вас. Зберігайте спокій, адже ваше здоров’я дорогого варте.

Скорпіон

Для Скорпіонів цей день буде по-справжньому святковим. На вас чекає багато дрібних, але важливих "перемог". Обов’язково відзначайте їх і хвалите себе за виконану роботу. Ви маєте повне право насолоджуватися успіхом і популярністю, яких ви змогли досягти останнім часом.

Стрілець

Ви мали значні обов’язки, ви проробили величезну роботу і керували важкими проєктами. А тепер чекайте визнання та потенційного просування по службі, а до того часу подбайте про свою сім’ю та поверніть моменти, які ви прогаяли.

Козеріг

Життя здаватиметься яскравим і матиме смак перших стартів, нових починань. Ви матимете шанс почати своє життя з нуля. Займіться самоаналізом, щоб краще пізнати себе. Вітаються будь-які можливості та інтелектуальні проєкти.

Водолій

Найкраща порада, яку можуть дати вам астрологи, — наблизити своїх ворогів, щоб краще їх помічати та контролювати. Залишайтеся мудрими, уважними та зрілими у прийнятті рішень. Сварки не допоможуть вам розвиватися, тож варто тримати себе в руках.

Риби

"Якісна" комунікація з вашим партнером у цей день допоможе вам налагодити стосунки. Обговорюйте всі деталі вашого життя в парі та те, що ви поділяєте разом, а саме ваше сприйняття життя, фінанси, діти, свята та захоплення.

Раніше астрологи розповіли, представниці яких знаків Зодіаку отримають шанс розпочати новий розділ у житті. Отримають бажане жінки цього тижня.