Кохання більше немає: названо знаки Зодіаку, які розірвуть стосунки цього місяця

На Овнів, Близнюків, Козерогів і Раків у березні очікує розставання

Деяким знакам Зодіаку зірки обіцяють у березні море кохання, пристрасті та романтики, іншим представникам зодіакального кола варто готуватися до розриву стосунків. Їхні союзи цього місяця не витримають випробувань.

Любовний гороскоп на березень-2023 говорить про те, що розлучитися можуть такі знаки Зодіаку – Овен, Близнюки, Козеріг і Рак. Ця четвірка може ухвалити рішення про розлучення зі своїм партнером, пише yourtango.

Овен

Вам все важче брехати собі про свої стосунки. Так, правду іноді непросто визнати. Але істина призведе до зростання цього місяця. Тому якщо вам некомфортно з вашим партнером, не бійтеся розірвати цей зв’язок, навіть якщо це видається болючим. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Близнюки

Прислухайтеся до свого серця, щоб жити настільки масштабно та сміливо, наскільки це можливо. Якщо людина поруч не поділяє ваших довгострокових цілей, наважтеся розставити всі крапки над i. Якщо до розлучення не готові, то змініть свою поведінку у стосунках і будьте чесні з партнером, інакше рано чи пізно розрив станеться. Гороскоп для Близнюків на сьогодні знайдете на сайті.

Козеріг

Начебто всесвіт підштовхує вас до того, щоб зробити крок уперед або піти цього місяця. Якщо ваше особисте життя вас не влаштовує, настав момент змінити це. Можливо, буде складно визначитися з вибором, але в майбутньому це сприяє вашому розвитку. Гороскоп для Козерога на сьогодні шукайте на сайті.

Рак

Ви витратили так багато часу на турботу про інших, що повинні безсоромно виділити цей час для себе. Це не означає, що ваші стосунки мають закінчитися, але така ймовірність є. Якщо немає розуміння та задоволення, не чіпляйтеся за цей союз, адже далі буде лише гірше. Гороскоп для Рака на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, життя яких знаків Зодіаку змінить березневий повний місяць. Це особливий період місяця, впевнені астрологи.