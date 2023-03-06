Гороскоп на 7 березня: день, коли від запаморочливого успіху можна втратити голову

Деяким знакам Зодіаку потрібно контролювати свій час та ефективно його розподілити

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей вівторок чудово підходить Овнам для домашніх посиденьок у колі найближчих та надійних людей. Спілкування з ними 7 березня піде на користь і зарядить енергією, яка вам знадобиться незабаром. Зірки радять робити так, як вам каже розум.

Телець (21 квітня — 21 травня)

7 березня оточуючі високо оцінять професійні навички та захочуть багато чого у Тельців навчитися. Потрібно використати цю нагоду, щоб схилити на свій бік можливих опонентів. Також ви можете зробити все, що запланували раніше. Додамо, що весна-2023 принесе Тельцям велике щастя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Другий день тижня астрологи радять присвятити плануванню справ. І чим більше їх буде заплановано, тим з більшою ймовірністю на вас чекатиме успіх у їх реалізації. Астрологи не рекомендують у вівторок 7 березня розмінюватися на дрібниці.

Рак (22 червня — 22 липня)

Енергія Раків нерідко стає об’єктом для енергетичних вампірів. Хто б не пробував цього вівторка вами підживитися, не потрібно їм цього дозволяти. Зберігайте спокійний дух та впевнено відсікайте провокаційні випади у ваш бік.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У вашому житті настав період благодійності, коли треба буде віддавати. Навіть якщо ви не звикли до цього, спробуйте здійснити 7 березня максимум добрих вчинків, щоб очистити карму та задобрити нічні світила. Тільки так ви знайдете гармонію в собі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У вівторок 7 березня люди високо відзначать мудрість Дів і почнуть випрошувати поради. Варто сприймати це з гідністю та постаратися допомогти оточуючим. У цей день ваша інтуїція справді буде на висоті, тож направте її на благо. Зазначимо, що Дівам у березні-2023 дуже пощастить у коханні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам потрібно пам’ятати, що іноді мета не виправдовує вкладені для її досягнення засоби. Ця істина має стати правилом дня. Астрологи не рекомендують робити те, за що доведеться просити вибачення. Краще зайнятися корисними домашніми клопотами.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам потрібно готуватись до збагачення у вівторок 7 березня. Зірки і планети готують для вас невеличке випробування грошима, тому зберігайте душевну рівновагу і холодний розум, щоб не втратити голову від успіху, що звалиться на вас.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці отримають дуже добрі новини. Вони серйозно вплинуть на життя і зроблять його набагато кращим. Чудовий день, щоб зайнятися духовними практиками. Це дозволить вам виплеснути негативні емоції та знайти гармонію в собі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять Козерогам розпочати цього вівторка розгрібати безлад на робочому столі. Постарайтеся зробити над собою зусилля і упорядкувати житло та офісний простір. Також 7 березня ви можете дізнатися про приємну новину, пов’язану з вашою роботою. До речі, Козероги можуть розірвати стосунки у березні-2023.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям варто завести звичку складати список справ. Так ви зможете краще контролювати свій час та ефективно його розподілити. У другій половині дня потрібно оточити себе турботою та увагою з боку близьких вам людей.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам цього вівторка потрібно відкласти свої справи, особливо фінансові, щоб сфокусуватися на здобутті душевного спокою. 7 березня важливо дбати про внутрішню гармонію, щоб поповнити свої енергетичні ресурси. Жодних проривів у цей день не передбачається.