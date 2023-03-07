Повня 7 березня: що можна і не варто робити, щоб не наламати дров

У цей особливий час не можна піддаватися емоціям

У вівторок, 7 березня, о 14:43 за Києвом відбудеться перша повня цієї весни. Деяким знакам Зодіаку воно обіцяє багато приємних сюрпризів, проте не всім так пощастить. Щоб не прогаяти шанс зробити своє життя кращим, розповідаємо як провести цей день з користю.

Щоб не наламати дров цього дня, експерти не рекомендують піддаватися емоціям, пише "Клубер". Краще бути обережними у справах. Хоч повня зазвичай негативно налаштована, проте положення Венери та Юпітера в цей період трохи згладить ситуацію.

Найбільше удача посміхнеться людям активним і цілеспрямованим, але відвернеться від тих, хто 7 березня лінуватиметься і сидітиме склавши руки. Якщо нема чим зайнятися, то можна навіть просто прогулятися на свіжому повітрі.

Що можна робити 7 березня:

Приділяти увагу своєму фізичному та психічному здоров’ю: зайнятися спортом, духовними практиками.

Позбавлятися старих речей.

Робити генеральне прибирання.

Слід вживати легку їжу, відмовитись від м’яса, алкоголю.

Що не можна робити 7 березня:

Стригти волосся.

Робити хірургічні операції.

Починати тривале планове лікування.

Робити процедури краси, манікюр, уколи, фарбувати волосся.

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