Наступ і повернення територій: астрологи обнадіяли прогнозом для України

За словами астрологів, на українців чекає дуже емоційний місяць

Питання, коли може закінчитися російсько-українська війна хвилює всіх, у тому числі астрологів. Точну дату називати не береться ніхто, натомість ведичні астрологи Анни та Олексій Суханови прогнозують можливість наступу та повернення територій у березні 2023 року.

За їх словами, Україна продовжуватиме перебувати у трансформаційному періоді з кінця лютого. Про це йдеться в їхньому прогнозі на цей місяць, опублікованому на сторінці Суханових в Інстаграм.

Повідомляється, що у березні в річній карті України ми проживатимемо напружений трансформаційний період, який триватиме з 24 лютого 2023 року до 19 квітня 2023 року. При цьому трансформація означає, за їхніми словами, зміни у бік зростання, розвитку та сили. Більше того, наступний період у річній карті України (з 19 квітня 2023 року до 17 червня 2023 року) буде позитивним, продуктивним і передбачає можливості розширення території країни, запевняють Суханови.

"У трансформаційний період ми не виключаємо можливість наступу української армії та повернення певних українських територій, які зараз знаходяться під тимчасовою російською окупацією. Можливе і відкриття нового фронту. Цей період також може бути ментально неспокійним, містити в собі події та ситуації, в яких є ще неясність, невизначеність, затягування. Спроби наступу російської армії цей період також можливі, проте вони не матимуть значних успіхів", — йдеться в астропрогнозі.

Астрологи додають, що у березні варто очікувати на надходження військових ресурсів, нового озброєння. Водночас попереджають про ризик посилення ядерного шантажу з боку агресора та можливі спроби залякування, пов’язані із ЗАЕС.

"Березень буде дуже емоційним місяцем. Він може створювати емоційні гойдалки від позитивних до негативних. Особливо ця тенденція може посилитися після 12 березня", — зазначили астрологи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астролог назвала найнебезпечніші дати для українців у березні. Ганна Вергелес закликала вибірково ставитись до новин, оскільки є ризик дезінформації.