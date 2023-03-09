Це лише перехідний етап: у трьох знаків Зодіаку почався період невдач

Цю трійку чекають погані новини

На жаль, але не всім знакам Зодіаку перший весняний місяць приготував грошовий дощ або доленосну зустріч, на деяких представників зодіакального кола чекає не зовсім щасливий період. Не робіть поспішних висновків, це лише перехідний етап, який рано чи пізно закінчиться.

Астрологи просканували небо та визначили знаки зодіаку, найменш благословенні зірками на сьогодні. Найбільш невдачливі знаки березня — Близнюки, Діви та Стрільці.

Близнюки

Коли Повня входить у знак Діви, цей неспокійний час вибиває вас з колії і приносить втому та занепокоєння. Ось чому останнім часом вам здається, що вам не щастить. Скористайтеся цим періодом, щоб відволіктися від роботи, розслабтеся та перезарядіться. Не забувайте, що ви не самотні, і ви завжди можете покластися на своїх близьких, які допоможуть вам пройти через це випробування! Будьте сильними та позитивними, і ви вийдете з цього періоду ще сильніше, ніж раніше. Чого чекати сьогодні Близнюкам, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Діва

Сатурн офіційно залишив знак Водолія та оселився у Рибах! В результаті цілком можливо, що ви переживаєте глибоку внутрішню кризу. Найближчими днями сумніви та дилеми можуть долати вас, але важливо, щоб ви зберігали надію та вистояли перед цими труднощами. Зірки радять вам зробити глибокий вдих і вирішувати лише з однієї проблеми за один раз. Зробіть все, що у ваших силах, щоб витримати ці випробування. Тільки так ви зможете набратися досвіду та розвинути свої здібності долати майбутні перешкоди. Гороскоп для Діви читайте на сайті.

Стрілець

Сатурн у Рибах, ймовірно, вплине на вас негативний вплив, тому що планета раптово перейшла з елемента Повітря в елемент Води. Однак це не повинно вас бентежити, тому що пережити цей непростий час цілком можливо. Зірки рекомендують вам не поспішати і дочекатися, поки буря вщухне. Скористайтеся всіма перевагами цього періоду, щоб зосередитись на важливих аспектах свого життя. Тримайтеся міцніше і наберіться терпіння! Гороскоп для Стрільця на сьогодні є на сайті.

Раніше ми розповідали, чим дивуватиме ця весна кожного із знаків Зодіаку. Комусь у найближчі три місяці "світить" збагачення та кардинальна зміна іміджу, а хтось отримає "привіт" з минулого і буде змушений розбиратися з наслідками неправильних рішень.