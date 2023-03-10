Гороскоп на 11 березня: добро буде винагороджено, а своє щастя треба тримати у секреті

11 березня можуть здійснитися мрії та бажання знаків Зодіаку

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

11 березня Овнам можна сміливо творити більше добра. Цієї суботи краще не відповідати негативом на негатив, щоб не втратити підтримку зірок і планет. Нічні світила хочуть, щоб ви цього дня були на позитиві, тож відкиньте меланхолійні думки убік.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У суботу 11 березня Тельцям можна сміливо ухвалювати важливі рішення. Окрім того, у цей день корисно займатися домашніми справами та спілкуватися із родичами. Не варто відвертатись від близьких — зараз їм як ніколи потрібна ваша моральна підтримка. Додамо, що весна-2023 принесе Тельцям велике щастя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила у цей день у дуже сприятливому положенні. Це означає, що Близнюків супроводжуватиме удача у всіх сферах життя. Вам варто залишатися вірним своїм принципам, ретельніше планувати справи та не забувати, що щастя любить тишу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила допоможуть Ракам знайти нові сили і кинутися в бій. Є велика ймовірність, що 11 березня можуть здійснитися деякі ваші мрії та бажання. Але краще не сваритися із близькими людьми. Потрібно пам’ятати, що добрі вчинки будуть винагороджені у майбутньому.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам можна розпочинати нові справи, активно включатись у роботу, перевіряти інформацію. Будуть актуальними розмови "про важливе" з близькими людьми, але бажано зберігати легкість та доброзичливість — це дозволить переконати людину та отримати бажане.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вдалий день у Дів для навчання, отримання нових знань, навичок — це допоможе в майбутньому просунутися в кар’єрі або досягти успіху в коханні. Однак як всі знають, під лежачий камінь вода не тече: астрологи радять більше діяти, адже на вас чекає попереду багато важливих відкриттів. Зазначимо, що Дівам у березні-2023 дуже пощастить у коханні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам корисно 11 березня зайнятися духовним розвитком. Цієї суботи можна досягти видатних успіхів в езотеричному напрямку. Взагалі, день вітає повноцінний відпочинок, розслаблення. Увечері особливу увагу краще приділити коханій людині чи друзям.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вдалий день у Скорпіонів для кар’єри, але не варто забувати, що в гонитві за успіхом легко забути про особисте життя. Усі справи, що стосуються роботи, астрологи рекомендують залишати на роботі, а вже в рідних стінах можна спокійно поринути у стосунки зі своєю родиною.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це дуже зручний день у Стрільців для колективної роботи, спілкування з людьми, нових знайомств. Нічні світила допоможуть усім представникам цього знака, хто хоче розпочати 11 березня нові стосунки, призначити побачення, освідчитися у коханні.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Запорука успіху у суботу 11 березня у Козерогів — відкритість та комунікабельність. День принесе багато цікавих розмов та відкриттів. В другій половині дня можна спокійно зайнятися домашніми справами, ремонтом. Вечір краще повністю присвятити релаксації. До речі, Козероги можуть розірвати стосунки у березні-2023.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям потрібно постаратися як слід попрацювати вранці, а увечері відпочити вдома на самоті, або піти з друзями або другою половинкою в невеликий похід. Нічні світила допоможуть усім, хто хоче освідчитися у коханні. Важливо дарувати людям доброту та ніжність.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Це прекрасний день для подорожей, поїздок із сім’єю, відряджень. Самотнім Рибам можна налагоджувати контакт із тією людиною, до якої є симпатія. Також вдалим буде онлайн спілкування. Ініціативність 11 березня допоможе показати себе з найкращого боку.