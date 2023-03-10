Рус

Гороскоп на 11 березня: добро буде винагороджено, а своє щастя треба тримати у секреті

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гороскоп на 11 березня 2023 року
Гороскоп на 11 березня 2023 року. Фото Getty Images

11 березня можуть здійснитися мрії та бажання знаків Зодіаку

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

11 березня Овнам можна сміливо творити більше добра. Цієї суботи краще не відповідати негативом на негатив, щоб не втратити підтримку зірок і планет. Нічні світила хочуть, щоб ви цього дня були на позитиві, тож відкиньте меланхолійні думки убік.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У суботу 11 березня Тельцям можна сміливо ухвалювати важливі рішення. Окрім того, у цей день корисно займатися домашніми справами та спілкуватися із родичами. Не варто відвертатись від близьких — зараз їм як ніколи потрібна ваша моральна підтримка. Додамо, що весна-2023 принесе Тельцям велике щастя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила у цей день у дуже сприятливому положенні. Це означає, що Близнюків супроводжуватиме удача у всіх сферах життя. Вам варто залишатися вірним своїм принципам, ретельніше планувати справи та не забувати, що щастя любить тишу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила допоможуть Ракам знайти нові сили і кинутися в бій. Є велика ймовірність, що 11 березня можуть здійснитися деякі ваші мрії та бажання. Але краще не сваритися із близькими людьми. Потрібно пам’ятати, що добрі вчинки будуть винагороджені у майбутньому.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам можна розпочинати нові справи, активно включатись у роботу, перевіряти інформацію. Будуть актуальними розмови "про важливе" з близькими людьми, але бажано зберігати легкість та доброзичливість — це дозволить переконати людину та отримати бажане.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вдалий день у Дів для навчання, отримання нових знань, навичок — це допоможе в майбутньому просунутися в кар’єрі або досягти успіху в коханні. Однак як всі знають, під лежачий камінь вода не тече: астрологи радять більше діяти, адже на вас чекає попереду багато важливих відкриттів. Зазначимо, що Дівам у березні-2023 дуже пощастить у коханні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам корисно 11 березня зайнятися духовним розвитком. Цієї суботи можна досягти видатних успіхів в езотеричному напрямку. Взагалі, день вітає повноцінний відпочинок, розслаблення. Увечері особливу увагу краще приділити коханій людині чи друзям.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вдалий день у Скорпіонів для кар’єри, але не варто забувати, що в гонитві за успіхом легко забути про особисте життя. Усі справи, що стосуються роботи, астрологи рекомендують залишати на роботі, а вже в рідних стінах можна спокійно поринути у стосунки зі своєю родиною.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це дуже зручний день у Стрільців для колективної роботи, спілкування з людьми, нових знайомств. Нічні світила допоможуть усім представникам цього знака, хто хоче розпочати 11 березня нові стосунки, призначити побачення, освідчитися у коханні.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Запорука успіху у суботу 11 березня у Козерогів — відкритість та комунікабельність. День принесе багато цікавих розмов та відкриттів. В другій половині дня можна спокійно зайнятися домашніми справами, ремонтом. Вечір краще повністю присвятити релаксації. До речі, Козероги можуть розірвати стосунки у березні-2023.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям потрібно постаратися як слід попрацювати вранці, а увечері відпочити вдома на самоті, або піти з друзями або другою половинкою в невеликий похід. Нічні світила допоможуть усім, хто хоче освідчитися у коханні. Важливо дарувати людям доброту та ніжність.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Це прекрасний день для подорожей, поїздок із сім’єю, відряджень. Самотнім Рибам можна налагоджувати контакт із тією людиною, до якої є симпатія. Також вдалим буде онлайн спілкування. Ініціативність 11 березня допоможе показати себе з найкращого боку.

Теги:
#Знаки зодіаку