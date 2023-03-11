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Гороскоп на 12 березня: ідеальний день для примирення з рідними та здійснення своїх бажань

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 12 березня 2023 року
Гороскоп на 12 березня 2023 року. Фото Getty Images

Цієї неділі знакам Зодіаку важливо проявляти більше ініціативності

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Нічні світила допоможуть Овнам зміцнити біополе. Намагайтеся не ділитися ні з ким своїми планами на день, інакше вони легко зірвуться. Самотнім представникам знака краще призупинити пошуки другої половинки та сфокусуватися на роботі. Вечір підходить для шопінгу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У неділю 12 березня у гороскопі Тельців безроздільно править позитивна енергія нічних світил. Це означає, що цей день відзначиться вам великою удачею. Щоб відновити сили, увечері бажано зайнятися духовними практиками. Потрібно нести у світ ідеї та позитив. Додамо, що весна-2023 принесе Тельцям велике щастя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цієї неділі каталізатором дрібних негараздів стане необачність, тому Близнюкам слід бути більш уважними до деталей. Щоб частіше вдавалося досягати позитивних результатів у коханні та справах, необхідно приймати виважені рішення.

Рак (22 червня — 22 липня)

У любовних справах Ракам цього дня важливо проявляти більше ініціативності. У роботі та фінансовій сфері знадобиться обережність та передбачливість. Друга половина дня — сприятливий час для розв'язання юридичних проблем, отримання нових знань та примирення з оточуючими людьми.

Лев (23 липня — 23 серпня)

З самого ранку Левам бажано займатися першорядними обов’язками. Слід більш відповідально ставитись до завдань на роботі, у бізнесі. Також неділя 12 березня підходить для спілкування у соціальних мережах. Ближче до вечора можна трохи зменшити темп і розслабитися.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила дадуть Дівам великий запас сил, якого вистачить на вирішення будь-яких справ. Неділя 12 березня — чудовий час для навчання, тому можна розпочати відкладене раніше навчання. Вечір ідеально підходить для зміни роботи, шопінгу. Зазначимо, що Дівам у березні-2023 дуже пощастить у коханні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Для тих Терезів, які поки що не мають другої половинки, є хороші новини: у цей день є шанс зустріти свою долю. А сімейним представникам знаку астрологи рекомендують додати трохи більше романтики та прислухатися до своїх бажань. Серце 12 березня буде мудрішим за голову.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не виключено, що ця неділя буде наповнена у житті Скорпіонів новими та незвичними подіями. 12 березня можна чекати приємних сюрпризів у різних сферах життя. Увечері можна закласти основу здорового спілкування із близькими людьми.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Тим Стрільцям, який зараз у стосунках, краще не оминати проблеми коханої людини. У другій половині неділі з другою половинкою бажано розслабитися та відпочити від усього, що пов’язано з роботою та побутом. 12 березня важливим є творчий підхід.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

12 березня чудово підходить Козерогам для вирішення важливих та невідкладних справ. На роботі вдасться виконати все заплановане і навіть більше. Важливо: якщо запропонують щось неординарне, наприклад участь у конкурсі — не варто відмовлятися, бо перемога буде забезпечена. До речі, Козероги можуть розірвати стосунки у березні-2023.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо 12 березня скласти детальний план дій, то на роботі Водоліїв чекає успіх. Цієї неділі всі бажання мають шанси здійснитися. Корисно буде сходити на прогулянку або в кафе і насолодитися спільною атмосферою, адже життя довкола вирує, попри труднощі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Дуже сприятливий день у Риб для реалізації своїх задумів. Є велика ймовірність, що вам надійде вигідна пропозиція, яка кардинально змінить ваше життя на краще. Головне не лінуватися і старанно працювати задля досягнення успіху.

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