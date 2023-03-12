Заводять відносини заради грошей, а не кохання: чотири наймеркантильніші знаки Зодіаку

Тельці, Терези, Стрільці та Водолії нерідко вибирають "половинку" за гаманцем

Деякі знаки Зодіаку ніколи не уникають токсичних партнерів, інші ж заводять роман лише з забезпеченими людьми. Меркантильність, так вже склалося, прописана в гороскопі чотирьох зодіакальних представників. Часто їх називають "золотошукачами".

Термін "gold-digger" використовується для опису людини, яка вступає у відносини з явною метою грошової вигоди. Такі знаки Зодіаку, як Телець, Терези, Стрілець і Водолій, нерідко схильні віддавати перевагу фінансовій безпеці, а не романтичному потягу, пише nypost.

Телець

Створені для того, щоб терпіти і можуть залишатися в шлюбі з саморуйнівною вірністю, коли любов відсутня, але життя добре влаштоване. Бажання Тельців, зазвичай, виходять поза рамки їх бюджету, а їхні романтичні цілі більше зосереджені на пошуці "постачальника", ніж партнера. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Терези хочуть добре жити і працювати мінімум. З Терезів виходять блискучі золотошукачі, оскільки вони вміють організовувати звані вечері, вибирати предмети мистецтва та благодійні пожертвування, добре одягатися для світських заходів і взагалі радують оточення. Розглядають відносини як угоду та добрий бізнес. Гороскоп для Терезів на сьогодні знайдете на сайті.

Стрілець

Стрільці люблять поводитися так, ніби вони освічені й не цікавляться грошима, а лише прагнуть отримання нового досвіду. Але не помиляйтеся, адже повністю обладнані кемпінги Burning Man, прогулянки дикою місцевістю та сертифікати йоги не обходяться дешево. Оптимістичні та безсоромні Стрільці будуть зачаровувати, аби знайти забезпеченого партнера. Гороскоп для Стрільця на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Водолій

Водолій перебуває на межі між традиціями та інноваціями, тому в них цікаве ставлення до грошей. Розглядає капітал як засіб досягнення мети. Тож готові отримувати гроші та фінансувати будівництво заповідників для снігових барсів чи космічних кораблів будь-якими доступними коштами, у тому числі, якщо це кошти їхньої половинки. Гороскоп для Водолія на сьогодні є на сайті.

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