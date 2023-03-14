"Намагаються відкачати, але нічого не виходить": екстрасенс розповіла про болячки путіна

За словами некроманта, у 2023 році президент країни-агресорки на межі

Український екстрасенс та некромант Марія Тиха розповіла про критичний стан здоров’я президента росії володимира путіна. Про смерть кривавого диктатора говорять багато відомих астроекспертів.

В інтерв’ю unian Тиха повідомила, що у 2023 році путін буде на межі, а також планується якесь хірургічне втручання, яке не можна буде відкладати. За словами фахівця, зараз бункерний дід перебуває під крапельницями.

"У нього проблеми з судинами, з гормональним чоловічим здоров’ям, з нирками, тому він помре від болячки. На мій погляд, зараз він знаходиться під крапельницями. Його намагаються відкачати, але нічого не виходить. Плюс до всього, у нього взагалі проблеми з кістками. Можливо, остеохондроз. Щось дуже сильно прищемляє йому нерв, від цього і синьота на його обличчі та руках", — заявила некромант.

Раніше Марія Тиха розповідала, що путін вмиратиме в муках. За її словами, російського диктатора довели до передсмертного стану, підмішуючи щось у ліки.