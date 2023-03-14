Завжди ріжуть правду-матінку: названо найчесніші знаки Зодіаку

Овни, Діви та Стрільці іноді можуть бути жорстокими у своїй правдивості

Деякі знаки Зодіаку вміло маніпулюють людьми, інші представники зодіакального кола вражають кристальною чесністю. Більше того, вони завжди віддають перевагу гіркій правді солодкій брехні.

За словами астрологів, найчесніші знаки Зодіаку – Овен, Діва та Стрілець. Ця трійка часто ріже правду-матінку, пише nypost.

Овен

Між тим, що Овни думають, і тим, що вони говорять, немає ні різниці, ні вагань. Вам ніколи не потрібно вгадувати, що відчуває Овен, хоча, можливо, доведеться увертатися, коли він почне різати правду-матінку. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Діва

Діва вимоглива і має надприродну здатність бачити, що можна й потрібно покращити, будь то характер, зачіска або техніка вправ. Цей знак має глибоку потребу поділитися знанням/думкою з іншими. Парадокс у тому, що Діви вміють давати поради, але зовсім не здатні їх прийняти. Гороскоп для Діви на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Стрілець

Стрільці вважають, що чесність – чи не їх зобов'язання. Часто тримаються девізу "Говорити правду і викривати брехню — обов’язок інтелектуалів". Це промовці, які прагнуть вимовляти істину голосно, часто і без огляду на страх. Гороскоп для Стрільця сьогодні знайдете на сайті.

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