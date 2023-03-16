Тільцям – відпочинок, Водоліям – нове хобі: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на весняне рівнодення

День весняного рівнодення змінить життя деяких знаків

У календарі цього місяця значиться День весняного рівнодення – 20 березня 2023 року. Ця дата вважається початком нового астрологічного року. Астрологи впевнені, що весняне рівнодення змінює життя кожного знака Зодіаку.

День весняного рівнодення знаменує собою період оновлення, відродження та радикальних змін для всіх. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на весняне рівнодення публікує Reader’s Digest.

Овен

Люди, народжені під цим знаком, мають швидку і вогненну енергію. Але весняне рівнодення знаменує собою момент, коли треба сповільнитись. Місяць вказує на ділові та особисті відносини для Овнів, а також на ширші соціальні зв’язки, тому є можливість налагодити контакт із кимось, що згодом може бути корисним.

Телець

Для Тельця настає період перепочинку. Люди, народжені під цим знаком, цінують комфорт та радість, тому використовуйте весняне рівнодення як перерву для догляду за собою, відпочинку й концентрації на тому, що ви хочете зробити. Життя було напруженим, тож можна взяти паузу.

Близнюки

Ви відчуєте приплив сил та енергії. Ви можете помітити прагнення до знань у новій темі, наприклад, у вивченні мови. Виходьте за межі своїх звичайних кордонів — головне, щоб це було позитивним за вашими відчуттями.

Рак

Під час весняного рівнодення Раки можуть мати справу з втратами та придбаннями, які вони не можуть контролювати. Щоб гідно витримати всі перипетії, залишайтеся вірними собі. Так, Раки люблять затишок і тепло вдома, тому сміливо проведіть вечір за улюбленою книгою з чашкою ароматного какао.

Лев

Як вогненний знак Лев любить бути в центрі уваги. Тому не дивно, що люди, народжені під цим знаком, провесною перебувають у своїй стихії. Як мінімум погода дозволяє хизуватися в нових вбраннях та збирати компліменти. Сміливо вирушайте на якийсь захід просто неба або ж організуйте свою вечірку.

Діва

Зверніть увагу на те, про кого ви дбаєте. Це може бути ваш вихованець або навіть ви самі. Ви можете захотіти змінити свій порядок дня. Будьте організовані. А ще постарайтеся в цей час не сприймати чужі слова надто серйозно.

Терези

Весняне рівнодення — це час, коли потрібно пам’ятати про те, що ви кажете, особливо щодо робочих питань. Терези люблять компанії та море спілкування. Ваша надсоціальність принесе задоволення, але незабаром ви відчуєте необхідність зосередитися та заспокоїтися.

Скорпіон

Цей знак відчує весняне рівнодення сильніше за інших. Для Скорпіона настане напружений час. Може надійти важливе повідомлення. Звичайно, вам потрібно бути обережним у певних обставинах, але суперпильність зайва.

Стрілець

Стрілець пожвавиться під час весняного рівнодення. Настав час не лише запалити іскру та підтримувати її, а й запустити феєрверк, який, сподіваємось, не приведе до лісових пожеж. Іншими словами, дійте масштабно і дозвольте собі сяяти, але не будьте безрозсудні.

Козеріг

Рівнодення може стати часом потенційного визнання труднощів останніх кількох років, і ці осяяння можуть виявитися несподіваним чином. Ви сфокусуєтеся на питаннях, пов’язаних із цінностями та фінансами. Можливо, все було непросто, але тепер настав час знайти надію на світле майбутнє.

Водолій

Рівнодення — це час змін, і це означає додаткові потрясіння для Водолія, який віддає перевагу стабільності. Найкращий час, щоб знайти нове хобі і спробувати його з новими друзями. Відмовтеся від потреби у стабільності та прийміть нові зміни.

Риби

Ваша місія: бережіть себе та уникайте "зневоднення". Не слід нагадувати, що вам потрібно пам’ятати про кількість вжитого — алкоголю чи інформації. У цей час риби дуже чутливі, тому не поспішайте і будьте обережні, коли справа доходить до деталей.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких знаків Зодіаку незабаром розпочнеться світла смуга у житті. Здійсняться усі їхні мрії.