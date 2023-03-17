Зроблять усе, що скажуть: чотирма знаками Зодіаку дуже легко маніпулювати

Найчастіше саме вони стають жертвами шахраїв

Астрологи, які раніше назвали найупертіші знаки Зодіаку, розповіли, які представники гороскопа легко піддаються маніпуляціям та нерідко стають жертвами обману.

Так, люди, народжені під сузір’ями Тельця, Близнюків, Раку та Терезів, звикли довіряти і вірити в краще в людях. Однак найчастіше цим користуються недоброзичливці.

Телець

Тельці займають перший рядок рейтингу найбільш керованих людей. Можливість опинитися в підпорядкуванні для них не є ганебним, але нерідко через таке ставлення Тельці опиняються в пастці у шахраїв. Яким буде цей день для Тельця, розповість гороскоп на сьогодні.

Близнюки

Близнюки звикли віддаватися владі своєї коханої людини. У разі конфліктної ситуації їм легше відступити, ніж наполягати на своєму і перетворювати суперечку на з’ясування стосунків на підвищених тонах. Яким буде цей день для Близнюків, розповість гороскоп на сьогодні.

Рак

Емоційність Раків нерідко грає проти них самих. Звичайно, вони здатні легко зчитувати настрій інших, але це не вберігає їх від неприємностей — шахраї можуть майстерно вдавати з себе засмучених або розчарованих, а Раки їм повірять. Чого чекати сьогодні Раку, дізнайтеся в щоденному гороскопі.

Терези

Терези постійно сумніваються у своїх рішеннях, через це вони часто провокують неприємності. Терезам доводиться радитися і сліпо довіряти іншим людям, що іноді обертається не найкращим чином. Чого чекати сьогодні Терезам, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Раніше астрологи розповіли, яких знаків Зодіаку наприкінці березня-2023 очікує багатство. Пощастить лише двом представникам зодіакального кола.