Гороскоп на 18 березня: сприятливий день для романтики, побачень та нових знайомств

Настає дуже сприятливий час для пошуків другої половинки і не тільки

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ранок підштовхне Овнів до незвичайних рішень. Життєва ситуація 18 березня вимагатиме змінити обраний маршрут, при цьому ні в якому разі не можна жаліти себе, щоб не проґавити удачу. Намагайтеся пам’ятати лише про хороше, щоб почати рухатися до підкорення нових висот.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям не варто забувати про дані своїм близьким та друзям обіцянки, оскільки оточуючі люди чекатимуть від вас допомоги. Цілком жертвувати своїми інтересами заради інших теж не варто. Навчіться говорити "ні", щоб не проґавити свої можливості. Додамо, що весна-2023 принесе Тельцям велике щастя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам бажано зробити крок уперед не роздумуючи. Йдеться про нову роботу, романтичні стосунки. У такі дні, як ця субота, не варто відсиджуватись усередині зони комфорту. Найкраще сходити на шопінг, можна відкрити рахунок у банку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам 18 березня не можна ставити себе у жорсткі рамки. Нічні світила хочуть бачити вас вільними та товариськими. Життєлюбність цієї суботи — головна умова залучення удачі. Друга половина дня підходить для медитацій, а також спілкування та романтики.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цієї суботи Леви зможуть вплинути на оточуючих. Можна досягти великих висот у бізнесі та в роботі. Потрібно пам’ятати, що під лежачий камінь вода не тече, тому якщо є якісь амбітні цілі, не варто боятися випробувань.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Найголовніше 18 березня – підтримувати свою репутацію на високому рівні. Для цього Дівам потрібно бути відвертими та щирими з колегами по роботі та з друзями. Увечері варто оточити турботою близьких та рідних. Будь-які конфлікти вирішуйте без негативу. Зазначимо, що Дівам у березні-2023 дуже пощастить у коханні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Субота 18 березня чудово підходить Терезам для романтики, побачень та нових знайомств. Сімейним представникам знака варто зайнятися з партнером спільними справами. Можна вирушити в поїздку, зайнятися покупками. Увечері корисно розважитися, прогулятися на свіжому повітрі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Проблемних ситуацій у Скорпіонів ні на роботі, ні в особистому житті не очікується. Вільний час можна використовувати для саморозвитку – освоїти нові хобі, записатися на курси, прочитати пізнавальну книгу. Такі заняття створять чудову базу для майбутнього успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

18 березня Стрільцям потрібно виглядати максимально презентабельно, оскільки цієї суботи можливі нові приємні знайомства. Будь-якого успіху можна досягти з першої спроби, причому в будь-якій справі. Вплив зірок та планет буде дуже позитивним.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Це ідеальний день для просування нових ідей у бізнесі та на роботі. 18 березня Козерогам можна зайнятися пошуками нових захоплень, творчої роботи та знайомств. Киньте всі свої сили на досягнення успіху у справах, але любовна сфера поки що зачекає. До речі, Козероги можуть розірвати стосунки у березні-2023.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліїв супроводжуватиме на початку дня безпричинна радість, але щоб не втратити це позитивне відчуття протягом дня, астрологи радять душевно спілкуватися з близькими людьми. Сприятливою буде робота з мистецтвом – живописом чи музикою.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Настає дуже сприятливий час у Риб для пошуків другої половинки. Зірки та планети можуть звести вас з дуже цікавою людиною, яка стане добрим другом чи любов’ю всього життя. Увечері спрямуйте свою енергію у творче русло.