Молодик 21 березня: три обряди, щоб залучити в життя удачу та щастя

Цього дня можна попрощатися зі страхами та проблемами, і знайти шлях до щастя

Березневий молодик, який випадає цього року на 21 березня о 19:24 за київським часом, ознаменований весняним рівноденням. Починається астрономічна весна, і сьогодні особливий день, щоб розпочати новий розділ свого життя, попрощатися із проблемами, страхами.

Знайти шлях до щастя і залучити в життя удачу та процвітання можна завдяки простим обрядам, пише dailyhoro. Вони допоможуть тим, хто щиро прагне змін у власному житті.

Обряд на удачу 21 березня

Для цього обряду потрібно вирушити в будь-який парк і залишити підношення біля міцного дерева. Під нього потрібно покласти свіжу випічку, примовляючи: "Нове життя приходить, зима сувора йде. Природа прокидається, щастям і теплом насолоджується. Так і я у матері Землі удачі спитаю. Низько поклонюся, життю новому посміхнуся". Потім слід піти геть, не обертаючись.

Обряд на щастя 21 березня 2023 року

Для цього ритуалу потрібно приготувати здобні булочки, млинці із солодкою начинкою або іншу смачну випічку, та пригостити ними рідних, гостей, сусідів. Випікаючи частування, промовляти: "Життя солодке та гладке. Як тісто м’яке, як начинка солодка. Кого пригощу, з тими і радість поділю. Ні від кого не піде геть, а мені в життя щастя сторицею прибуде".

Обряд на прощання з бідами в молодик

Запалюємо велику воскову білу свічку в центрі оселі, пишемо список всього, що гнітить, а потім спалюємо його над свічкою. Попіл можна зібрати і розвіяти зі словами: "Бруд іде геть. Щастя в життя приходить. Проблеми за спиною залишаються, негаразди близько підходити бояться", або змити проточною водою.

Це важливе космічне явище символізує новий період життя. Раніше "Телеграф" розповідав, що можна і не можна робити в молодик 21 березня.