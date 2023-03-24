Гороскоп на 25 березня: хтось поставить собі нові цілі, а комусь посміхнеться удача у коханні

Важливо запрограмувати себе на успіх, частіше кажучи собі "Я все зможу"

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця субота в Овнів сприятлива для різноманітних починань, старту або планування проєктів. Успіх чекає цілеспрямованих та активних представників знака. Друга половина дня підходить для релаксації, усамітнення та спокійного відпочинку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Фінансова сфера для Тельців 25 березня стане найважливішою та найпродуктивнішою. Астрологи рекомендують не залишати справ на завтра, бо лінь цієї суботи може стати небезпечною звичкою. Найефективніший спосіб підвищити свою продуктивність — дихальні вправи.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам варто запрограмувати себе на успіх, частіше кажучи собі "Я все зможу". Варто також подбати цього дня про свою репутацію — постарайтеся надати цінну послугу колегам, керівництву чи родичам. Не оминайте тих, хто до вас уважний.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам не можна звертати увагу на непрохані поради оточуючих людей щодо особистого життя. У суботу 25 березня астрологи рекомендують звертатися за допомогою до своєї інтуїції, особистого досвіду. Зробіть ставку на самодостатність у всіх сферах життя. Додамо, що незабаром у Раків почнеться "біла смуга".

Лев (23 липня — 23 серпня)

Астрологи радять Левам цієї суботи бути добрішим до оточуючих. Необхідно правильно розставити пріоритети, сфокусувавши увагу на коханні чи роботі. І ділові, і любовні зустрічі 25 березня обов’язково відбудуться однаково успішно.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам не варто у суботу 25 березня жертвувати коханням заради роботи. Зворотна ситуація теж не вітається, краще знайти компроміс. Підуть на користь прогулянки та легкі пробіжки чи катання на велосипеді – це ідеальні заняття на вечір.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила допоможуть Терезам на любовній ниві. Зірки підвищать вашу харизму та чарівність, завдяки яким вдасться справити найкраще враження на протилежну стать. Вечір підходить для побачень та знайомств, ділових переговорів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо не шукати винних у своїх невдачах, то ця субота стане найприємнішою та найпродуктивнішою. Сприятливий час, щоб розібратися зі справами, приділити час собі та коханим людям. Якщо потрібна моральна підтримка, зверніться до надійних друзів — вони допоможуть поглянути на проблему з несподіваного боку. Додамо, що скоро у Скорпіонів буде нова романтична пригода.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Велика удача у суботу 25 березня чекає мрійливих Стрільців. Ідеальний день для встановлення нових цілей. Настає час змін, тому не можна думати про негатив і займатися самокопанням. Увечері можна сходити магазинами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

25 березня Козерогам краще скласти собі чіткий план дій. Це допоможе пам’ятати про всі важливі справи. Якщо доведеться витратити суттєву суму грошей, то краще не заощаджувати на якості. Не купуйте нічого сумнівного.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

На перший план 25 березня у Водоліїв вийде кохання. Нічні світила допоможуть вам залучити найбільше удачі. Варто зробити паузу у справах та роботі. Астрологи рекомендують звернути увагу на приємне спілкування та відпочинок, пошуки нових захоплень. До речі, Водолії — найбільш сварливі зі знаків Зодіаку.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У коханні та взаєминах з близькими людьми у Риб тиша та гладь, зате у сфері фінансів очікуються "стрибки". Щоб невдачі вас не спіткали в найневідповідніший момент, не варто перекладати відповідальність на інших. Дорогі покупки краще відкласти.