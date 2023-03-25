Названо щасливчиків цих вихідних: хто зі знаків Зодіаку в "білому списку"

Усього трьом представникам зодіакального кола посміхнеться удача

Астрологи розповіли, на чиєму боці серед знаків Зодіаку буде фортуна з 25 по 26 березня.

Як повідомляє apostrophe, на цих вихідних людям, народженим під сузір’ями Тельця, Скорпіона та Риб, можна розпочати втілення надважливих проєктів. Нові справи, розпочаті в цей час, призведуть до успіху, особливо фінансового. Також налагодиться і на особистому фронті.

Телець

Тельці зможуть помиритися із близькою людиною. Саме зараз ідеальний час, щоб налагодити стосунки з іншими людьми. Тельці можуть ініціювати відверту розмову та попросити вибачення за свої "косяки". Все це призведе до примирення. Чого чекати сьогодні Тельцю, дізнайтеся в щоденному гороскопі.

Скорпіон

Скорпіонам можна сміливо вирушати у подорож, про яку вони давно мріяли. Якщо обставини поки що не дозволяють, тоді навіть екскурсія до музею, прогулянка на березі річки чи озера стане чудовим рішенням. Головне, щоб усе було у насолоду. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні читайте на сайті.

Риби

Риби можуть почути освідчення в коханні від людини, з якою вони мали невизначені стосунки. Це може бути добрий друг, колега чи навіть сусід. З такою людиною Рибам буде дуже добре, а їхні взаємини – міцними. Яким буде цей день для Риб, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку фінансово пощастить у квітні 2023 року. Усього двом везунчикам вдасться розбагатіти.