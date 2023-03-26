Можуть не спати до ранку: названо головних сов за знаком Зодіаку

Близнюки, Стрільці та Риби часто вважають за краще займатися своїми справами в пізній час, аби не вставати надто рано

Ваш знак Зодіаку, за словами астрологів, може багато про що розповісти. Навіть про те, хто ви – так звані сова чи жайворонок. Можливо, саме ваш гороскоп вплинув на те, що ви стали опівночником.

Нічний розпорядок може бути легкою звичкою, але, за словами астрологині Кетрін Гердес, сова є важливою частиною особистостей цих трьох знаків Зодіаку — Близнюків, Стрільців і Риб. Докладніше про це пише bustle.

Близнюки

Близнюкам необхідно бути на зв’язку зі своїми близькими 24/7, тому вони легко розмовлятимуть телефоном до самого ранку. Зі своїм активним розумом і цифровою прихильністю цей знак потрапляє в соцмережі й може застрягти в інтернеті до пізньої години. Любить ділиться ідеями та базікати з близькими, друзями чи сусідами по кімнаті, втрачаючи при цьому рахунок часу. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Стрілець

Стрільці завжди готові до пригод незалежно від того, скільки годин. Це пов’язано з тим, що вогненний знак найбільш схильний до синдрому FOMO (страх упустити можливості). Тому не дивуйтеся, якщо ви побачите в Instagram Stories, як ваша найкраща подруга-Стрілець вирушає гуляти на пляж о третій годині ночі. Гороскоп для Стрільця на сьогодні читайте на сайті.

Риби

Мрійливий, часто відсторонений характер Риб не обіцяє нічого гарного щодо графіка сну. Якщо цьому знаку хочеться працювати, творити або просто пізно лягати спати, вони швидше за все відмовляться від режиму сну. Гороскоп для Риб на сьогодні знайдете на сайті.

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