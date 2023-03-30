Легко керують іншими: три головні маніпулятори за знаком Зодіаку

Терези, Скорпіони та Козероги часто домагаються свого за допомогою маніпуляцій

Астрологи впевнені, що знак Зодіаку може вказувати на провідні риси характеру людини та її схильності. Якщо деякі зодіакальні представники виділяються серед інших своєю злопам’ятністю, то інші можуть бути неприємними оточенню через звичку маніпулювати.

За словами астрологів, головні маніпулятори за знаком Зодіаку – це Терези, Скорпіон та Козеріг. Ця трійка може добиватися свого підступно й нечесно, пише nypost.

Терези

Маніпуляції Терезів проходять солодко і легко, з парою ковтків чарівності. Терези вміють оцінити потреби та очікування іншої людини. Здатні давати людям рівно стільки, щоб тримати їх на гачку, і ніколи не достатньо, щоб ті відчували себе в безпеці. Навіть коли здається, що Терези діють на користь іншої людини, у цьому завжди є щось вигідне для них самих. Додайте до цього, що Терези настільки симпатичні, що їм це сходить з рук. Гороскоп для Терезів на сьогодні знайдете на сайті.

Скорпіон

Скорпіон прийшов перемагати і виживе за всяку ціну. Керують настроєм, інколи ж і розумом інших, не усвідомлюючи повністю своєї сили. Можуть бачити майбутнє та з ймовірністю 70/30 передбачати дії і мотиви інших, тому їм легко залишатися на крок попереду. Найвитриманіші та найдосвідченіші серед Скорпіонів стають майстрами-маніпуляторами, які можуть закликати інших, щоб вони виконували їхні накази. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні читайте на сайті.

Козеріг

Маніпуляція — це спорт для Козерога, який за своєю природою вміє виявляти слабкості інших та використовувати їх для наживи. Козероги у своїх гірших проявах розглядають людей як шахові фігури, а вразливість як можливість. Майстри в газлайтингу, добре розуміються на тому, як краще поводитися в житті, про яке вони мріють. Часто представляють свої маніпуляції як серйозну спробу допомогти іншим розкрити свій потенціал, але будьте впевнені, вони прийшли, щоб перемогти, і вони дертимуться по трупах і добрих намірах, аби добратися до горезвісної вершини. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

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