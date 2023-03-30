Гороскоп на 31 березня: на когось чекає підвищення на роботі, а на когось романтична зустріч

Ідеї або плани, які прийдуть до вас на думку цієї п’ятниці, в майбутньому можуть бути дуже прибутковими

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Будьте готові до змін, які входять до вашого життя. Варто прийняти все, що дає вам доля, і оптимістично дивитися на те, що відбувається. У будь-якій новій ситуації є чудові можливості для особистісного чи професійного зростання. 31 березня зірки радять не бути надто активними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День очікується цікавий та наповнений різними несподіваними подіями. 31 березня Тельцям важливо тримати свої емоції під контролем, не реагувати на те, що відбувається, надто гостро. Проблеми, які останнім часом вас постійно турбують, можуть успішно вирішитися. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Щоб плідно працювати і виконувати свої службові обов’язки, Близнюкам необхідно навести лад навколо насамперед у своїх думках і почуттях. Це допоможе зібратися та сконцентруватися на невідкладних справах. Слухайте колег чи знайомих: вони можуть підказати чудову ідею.

Рак (22 червня — 22 липня)

Гороскоп радить Ракам зайнятися змінами у своєму житті, впустити в неї щось нове та позитивне. Корисно більше говорити з навколишніми про свої успіхи та таланти, розповідати про цікаві ідеї. Вам можуть надати допомогу та просунути ваші ідеї авторитетні та впливові люди. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Відкладіть важливі зустрічі та угоди: зараз вам потрібно взяти паузу та обміркувати все ще раз. Знайдіть час побути на самоті, подумати про свої цілі та постаратися їх візуалізувати. Так ви побачите повну картину того, що відбувається, і вас може відвідати геніальна ідея чи блискучий план дій. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього дня Дівам відкриються нові чудові можливості. Будьте активнішими, більше спілкуйтеся та звертайте увагу на все, що відбувається навколо вас. Початок нових проєктів чи реалізація задуманого 31 березня має високі шанси на успіх. Будь-яка справа, за яку ви візьметеся, буде вдалою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нові знайомі можуть допомогти чи надихнути вас на незвичайні проєкти, тому більше спілкуйтеся, заводьте різноманітні контакти. День підходить для виконання того, що ви комусь обіцяли: зірки допоможуть упоратися із завданням. Не допускайте перенапруги, відпочивайте більше.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Більшого успіху Скорпіони досягнуть у завершенні раніше розпочатих справ чи наведенні ладу у своєму графіку. Це ж стосується вашої оселі: приберіть або викиньте речі, які вам заважають, звільніть місце для того, що вам дійсно потрібно. Також пам’ятайте про свою запальність, контролюйте себе.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий та сприятливий день. Вам вдається багато складних справ, спілкуватися легко і приємно. 31 березня Стрільцям корисно більше говорити про свої плани, ділитися з навколишніми ідеями. Можливо, хтось стане вашим вірним помічником або ви зустрінете впливову людину.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Саме час братися за розв'язання проблем, що накопичилися. У вас буде багато енергії і навіть важкі чи неприємні питання вам вдасться успішно завершити. Також зірки радять реалістично подивитися на ситуацію та зрозуміти, що вас справді не влаштовує. Можливо, потрібна нова тактика.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

В особистому житті Водоліїв зараз все складається чудово, але не забувайте говорити своєму партнеру про почуття або робити йому романтичні сюрпризи. Якщо ви поки що в пошуку своєї половинки, 31 березня є чудовий шанс зустріти когось незвичайного та почати серйозні стосунки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Деякі зміни можуть торкнутися вашої роботи чи службового становища. Можливе підвищення чи цікава пропозиція від ділових партнерів. Якщо це те, чого ви хотіли, то погоджуйтесь на пропозицію. Не тисніть на навколишніх у розмовах, слухайте співрозмовників, зважайте на їхні думки. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.