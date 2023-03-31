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Два знаки Зодіаку доля випробує на міцність дуже скоро

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Потрібно бути обережним Близнюкам та Козерогам
Потрібно бути обережним Близнюкам та Козерогам. Фото freepik.com

Вони можуть зіткнутися з проблемами вже у квітні

Другий весняний місяць у 2023 році принесе зодіакальним індивідуумам як щасливі моменти, так і зовсім не везучі.

Астрологи розповіли, що у квітні зіткнуться з випробуваннями люди, народжені під сузір’ями Близнюків та Козерога. Їм загрожують невдачі, неприємні події та новини, пише meta.

Близнюки

У емоційних Близнюків виникнуть сварки з оточуючими. Через агресивний характер деякі конфлікти лише посиляться. Є ризик того, що близькі та друзі просто відвернуться від Близнюків. Щоб не допустити цього, людям даного знака необхідно бути стриманими щодо інших людей. Чого чекати сьогодні Близнюкам, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Козеріг

Козерогів у квітні відвідають сумні думки, їх може накрити депресивний стан. У цей період розпочнеться "чорна смуга", коли нічого не захочеться робити. Щоб уникнути подібної проблеми, Козерогам потрібно насамперед спрямувати енергію в роботу над собою, відпочити та розслабитися. Яким буде цей день для Козерога, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку фінансово пощастить у квітні 2023 року. Усього двом везунчикам вдасться розбагатіти.

Також "Телеграф" писав, що принесло знакам Зодіаку рівнодення у березні. Найбільше процвітатимуть найближчим часом вогняні представники гороскопа.

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#Близнюки (знак зодіаку) #Козеріг (знак зодіаку)