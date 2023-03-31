Гороскоп на 1 квітня: найкращий день для далеких поїздок та прояву егоїзму

Астрологи радять багатьом знакам Зодіаку бути гранично рішучими

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 квітня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї суботи пильну увагу Овнам варто звернути на здоров’я. Відпочинок та релаксація 1 квітня допоможуть позбутися нездужання та переживань. У другій половині дня буде корисно поспілкуватися з оптимістично налаштованими людьми, розважатись, займатися особистими справами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

1 квітня нічні світила будуть у гармонії, тому астрологи рекомендують Тельцям не відкладати на потім важливі справи. Цієї суботи варто провести в максимальній активності. Можна займатися домашніми справами, будь-якою складною роботою, а вечір присвятити розвагам. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Субота 1 квітня обіцяє Близнюкам покласти край низці невдач: зірки та планети запустять новий спосіб буття. Вам доведеться усвідомлено підійти до справ, щоб удача залишилась з вами на довгий час. Пам’ятайте, що вона супроводжує тих, хто готовий відмовитись від чогось звичного на користь нового.

Рак (22 червня — 22 липня)

У житті Раків настає ідеальний момент, щоб прискіпливо розглянути своє життя. Цієї суботи з’явиться шанс виявити те, що тягне вниз, і позбутися деструктивних факторів. Щоб усе пройшло на "ура", слід доводити будь-який результат до досконалості.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Астрологи радять Левам 1 квітня звернутися до внутрішнього світу. У цей день він може стати комфортним притулком, якщо буде самотньо і тривожно. Залежно від власних бажань можна поринути у світ мрій — подивіться фільм, послухайте музику або займіться духовними пошуками.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

1 квітня астрологи рекомендують Дівам бути гранично рішучими. Важливо проявляти максимум цілеспрямованості у всіх починаннях та справах. Інакше ця субота може закінчитись на мінорній ноті. Вечір корисно провести на побаченні або в компанії близьких.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У суботу 1 квітня Терези мають багато можливостей для самореалізації. Це той день, коли будь-які засоби будуть виправдані. Потрібно лише пам’ятати, яка мета перед вами стоїть зараз. Вечір ідеальний для нових знайомств та романтичних зустрічей, флірту та спілкування. До речі, Терези — один із найбільш влюбливих знаків Зодіаку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони мають сприятливий час для пошуків другої половинки. Якщо ви вже у стосунках, можна присвятити час коханій людині. Також особливо актуальним є 1 квітня закон тяжіння. Варто думати тільки про хороше, щоб це хороше сталося у вашому житті.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У такі дні, як ця субота, буде корисно займатися домашніми справами — приготуванням, прибиранням. Велика удача чекає на тих Стрільців, хто прагне розміреності, проте каменем спотикання може стати відсутність мотивації. Важливо залишатися цілеспрямованими. Зазначимо, що Стрільці матимуть змогу здійснити мрію навесні 2023 року.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ця субота ідеально підходить Козерогам для подорожей, далеких поїздок. Нічні світила допоможуть у нових починаннях, а також подарують удачу усім представникам знака, хто займається творчою чи інтелектуальною роботою. Краще не відкладати на потім рішучі кроки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нічні світила рекомендують Водоліям орієнтуватися 1 квітня на внутрішнє чуття, яке сигналізуватиме про зміни, що надходять, тому не зайвим буде відповідальніше підійти до оновлень. Астрологи не радять нехтувати рутинними обов’язками та незакінченими справами.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У Риб настав час подумати про себе коханих. У суботу 1 квітня вам можна проявляти егоїзм та намагатися заради особистої вигоди. Але потрібно в усьому знати міру, щоб не нажити собі нових ворогів або сильно посваритися з коханою людиною.