Названо знаки Зодіаку з "лихим оком"

Вони можуть "накаркати", оскільки мають потужну енергію

Астрологи, які раніше розповіли про найнаївніші знаки Зодіаку, поділились, хто з представників гороскопа має потужну енергію, тому здатний послати людині негатив одним лише словом або поглядом.

Усього таких знаків чотири — це люди, народжені під сузір’ями Скорпіона, Близнюків, Козерога та Риб. Вони можуть кинути недобрий погляд, який у народі називають "лихим оком". Про це пише "Клубер".

Скорпіон

Скорпіонів часто називають самим диявольським знаком Зодіаку. Якщо ці представники зодіакального кола відчувають у собі магію, вони нерідко використовують її у своїх цілях. Не всі вони бувають благородними — Скорпіони використовують свої "таланти" проти недоброзичливців. Який буде цей день для Скорпіона, розповість гороскоп на сьогодні.

Близнюки

Близнюки часто й не знають про свої здібності. Вони можуть несвідомо розпорошувати на оточуючих хвилі негативу, наприклад, коли просто критикують інших. За невинними фразами найчастіше криються ворожі енергетичні посили. Чого чекати сьогодні Близнюкам, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Козеріг та Риби

Козероги та Риби часто чують на свою адресу, що вони "накаркали" чи подивилися "лихим оком". У скривдженому стані ці два знаки можуть подумки здійснювати з кривдником жорстокий акт розправи. Найчастіше такі їхні думки втілюються у життя.

Раніше астрологи розповіли, у житті яких знаків Зодіаку здійсняться мрії у квітні 2023 року. Двом індивідуумам зірки посилають удачу.