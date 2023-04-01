Невдачі на роботі і з грошима: для яких знаків Зодіаку початок квітня буде непростим

Новий тиждень буде непростим для трьох представників гороскопа

Перший тиждень квітня 2023 року буде для багатьох знаків Зодіаку непростим. Так, у період з 3 по 9 число переслідуватимуть невдачі одразу трьох представників зодіакального кола.

Зі складнощами як в особистому житті, так і в професійній діяльності зіткнуться люди, народжені під сузір’ями Овна, Діви та Риб. Про це пише unian.

Овен

Є велика ймовірність, що Овни з кимось посваряться, можуть запізнитись на важливий захід або загубити щось з особистих речей. Найбільший скандал може виникнути із колегами. Також Овнам в цей період краще не вирушати у далекі поїздки та бути обережними на дорозі. Гороскоп для Овна на сьогодні знайдете на сайті.

Діва

Діви можуть зіткнутися з невдачами у реалізації вже давно прописаних планів. Можливо, вони не зможуть потрапити до лікаря. Також Дівам можуть затримати заробітну плату або ще якісь виплати. Гороскоп для Діви на сьогодні знайдете на сайті.

Риби

На Риб чекають невдачі у професійній сфері. Вони можуть легко припуститися якоїсь фатальної помилки в робочому процесі, постійно сперечатися з колегами або доводити щось керівництву. Через нервові напруження Риби занепадуть морально, тому в цей період буде важливий відпочинок. Поки що астрологи радять їм плисти за течією і не "висувати ніс". Гороскоп для Риб на сьогодні знайдете на сайті.

Раніше астрологи розповіли, у житті яких знаків Зодіаку здійсняться мрії у квітні 2023 року. Двом індивідуумам зірки посилають удачу.