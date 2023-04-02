Які знаки Зодіаку зіткнуться навесні з труднощами та перешкодами: гороскоп на квітень

Овну, Леву та Козерогу цього місяця доведеться непросто

У квітні 2023 року зірки обіцяють море романтики та кохання деяким знакам Зодіаку, іншим же представникам зодіакального доведеться зіткнутися з труднощами й перешкодами. Їхній гороскоп на квітень-2023 астрологи називають "найважчим".

Найменше цього місяця пощастить таким знакам Зодіаку – Овну, Леву та Козерогу. Транзити небесних тіл обіцяють кілька болючих періодів, пише Yourtango.

Овен

Транзити Меркурія зроблять вас запальним. Свої невдачі та невдоволення ви будете зганяти на близьких. У якісь моменти захочеться відчитати людей під приводом "це для вашого блага". Квітень поставить вас у глухий кут просто тому, що ви не можете змиритися з поразкою, що типово для вашого знака. Поразка, однак, незначна, але масштаб для вас не має значення. Хтось може викрити вас у брехні. Також можливі розбіжності із членами сім’ї. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Лев

Цього місяця ви відчуєте втому. Перш ніж настане сезон Тельця, ви припуститеся помилки, про яку негайно пошкодуєте, і втратите в угоді справжнього друга. Причиною стане ваша надмірна гордість. Ви не зможете визнати, що зайшли надто далеко. Квітень приносить погані рішення та втрату того, хто вам довіряв… і це буде боляче, на жаль. Гороскоп для Лева на сьогодні знайдете на сайті.

Козеріг

У квітні ви відчуєте себе застряглим у колії, якщо говорити про особисті стосунки. Сил вистачатиме лише на скарги та страждання. Має бути проведена серйозна робота над вашим емоційним станом. Настав час дати собі перепочинок. Будь ласка, подбайте про своє здоров’я. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку квітень віщує багатство та збільшення доходів. Щасливчиків не так багато.