Почуття йдуть: названо знаки Зодіаку, які розлучаться з коханими у квітні

Відносини Овна, Тельця, Близнюків або Водолія можуть зазнати краху цього місяця

У квітні любовний гороскоп обіцяє щастя в особистому житті деяким знакам Зодіаку, тоді як іншим зодіакальним персонам зірки цього місяця віщують протилежне. Не виключені розлучення та розставання.

За словами астрологів, розійтися зі своїми коханими у квітні 2023 року можуть чотири знаки Зодіаку — Овен, Телець, Близнюки, Водолій. Про це передає Yourtango.

Овен

Найскладніше припинити стосунки, коли розумієш, що не можеш стати тим, ким хочеш бути, поки залишатимешся в них. Будь це прекрасний роман чи шлюб, це буде непросто. Але немає сенсу вдавати щось: треба рухатися вперед. Знайте, що зірки сприяють вашому розвитку та зціленню. Гороскоп для Овна на сьогодні знайдете на сайті.

Телець

Зірки допоможуть цього місяця зрозуміти, як ви віддаєте себе іншим. Часто в коханні ви згоряєте, аби зігріти іншого. Це стане очевидним у квітні. Період обіцяє деякі уроки реальності: незалежно від того, що ви робите, ви ніколи не зможете всім догодити. Не варто жертвувати собою. Скористайтеся шансом виправити помилки та зрозуміти, чи переросли ви свої стосунки. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Близнюки

Квітень мотивує вас почати все спочатку, проте наявний роман поза цим. Швидше за все, ви сумніваєтеся у своїх рішеннях чи почуттях. Постарайтеся довіритися собі й переконатися, що ви залишаєтеся у справді бажаних стосунках. Не бійтеся поставити себе на перше місце. Вам потрібна постійна енергія в особистому житті, а не хтось, кого потрібно вічно рятувати. Гороскоп для Близнюків на сьогодні шукайте на сайті.

Водолій

Цього місяця важливо не приймати необдуманих рішень щодо стосунків. Адже якщо ви вирішили розлучитися зі своїм партнером, вам хотілося б не пошкодувати про це в майбутньому. Зірки змушують вас задуматися про цінності, й не лише фінансові. Головне питання: "Чи справді відносини, над створенням яких ви так старанно працювали, вам потрібні назавжди?" Слухайте своє серце і знайдете відповідь. Гороскоп для Водолія на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто став щасливчиками любовного гороскопу на квітень-2023. Зірки обіцяють доленосні знайомства та весілля.